Вибори у США: наймолодша конгресвумен та перші корінні американки в Конгресі

За попередніми результатами проміжних виборів у США, нью-йоркський кандидат від Демократичної партії Олександрія Окасіо-Кортес стане наймолодшою конгресвумен у віці 29 років, зазначає ВВС.

Станом на 8:50 підраховано 98% голосів і Окасіо-Кортес отримала 78%, тоді як її суперник-республіканець Ентоні Паппас 13,8%.

До Конгресу потрапили перші мусульманки: Біженка з Сомалі, 37-річна мати трьох дітей Ільхан Омар і дочка палестинських іммігрантів Рашида Тлаіб. Омар отримала 78,4% голосів у Міннесоті, а Тлаіб 89,7% у Мічигані. Обидві представляють Демократичну партію.

Ще одна представниця демократів Айанна Преслі – буде першою темношкірою конгресвумен від штату Массачусетс.

Демократи Шаріс Давідс з Канзасу та Дебра Хааланд з Нью-Мексико стануть першими корінними американками, обраними до Конгресу. Окрім того, Девідс стала першою відкритою представницею гей-спільноти, яку обрали до Палати представників від Канзасу.

Губернатором штату Колорадо також вперше в історії буде відкритий гей, демократ Джаред Поліс.

Попередні неофіційні результати голосування на проміжних виборах у США 6 листопада показують, що демократи перебирають контроль над нижньою палатою американського Конгресу, Палатою представників, а республіканці зберігають і навіть зміцнюють свою більшість у Сенаті.