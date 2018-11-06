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06 Листопад 2018, Київ 16:21
Світ

Live У США почалися проміжні вибори

Коротко про головне

  • Сьогодні, 6 листопада, у США відбуваються так звані проміжні вибори.
  • О 7:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом) почали відкриватися виборчі дільниці.
  • Зазвичай цій події приділяють набагато менше уваги, ніж президентським виборам. Проте їхні результати визначатимуть не лише баланс сил у Вашингтоні, але й майбутнє американської політики на наступні два роки, що також матиме наслідки і для глобальної політики.
ОНОВИТИ

Жінки на проміжних виборах – ключова особливість

  • Однією із ключових особливостей цих виборів називають те, що у них бере участь більше жінок, ніж будь-коли.
  • 257 жінок змагатимуться за те, щоб потрапити до Палати представників та Сенату, що робить подію справді історичною, переконані експерти.

Financial Times: «Жінки готуються залишити свій слід в американських проміжних виборах»

Голос Америки у відеоблозі пояснює, кого обиратимуть американці, в кого більше шансів перемогти в Палаті представників та Сенаті, та які питання є ключовими для американців на цих виборах:

Як голосує українська громада США на проміжних виборах у США?

  • Українці голосують як за республіканців, так і демократів. Найбільшу політичну вагу вони мають у штатах Пенсильванія, Нью-Джерсі, Каліфорнія, Вашингтон, Огайо, Нью-Йорк та Іллінойс.
  • Свої інтереси українці відстоюють не лише індивідуально на виборчій дільниці, а і через численні громадські організації, такі, як Український конгресовий комітет Америки, Фундація Україна – США, Українсько-американська координаційна рада, Українська федерація Америки та інші.

  • Достовірна інформація перед голосуванням – особливо важлива. Тож у Нью-Йорку поставили кіоск «Преса», де всі друковані видання – суцільний фейк.
  • Подивитися, навіщо це потрібно і як працює, можна тут:

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