Жінки на проміжних виборах – ключова особливість
- Однією із ключових особливостей цих виборів називають те, що у них бере участь більше жінок, ніж будь-коли.
- 257 жінок змагатимуться за те, щоб потрапити до Палати представників та Сенату, що робить подію справді історичною, переконані експерти.
Financial Times: «Жінки готуються залишити свій слід в американських проміжних виборах»
Голос Америки у відеоблозі пояснює, кого обиратимуть американці, в кого більше шансів перемогти в Палаті представників та Сенаті, та які питання є ключовими для американців на цих виборах:
Як голосує українська громада США на проміжних виборах у США?
- Українці голосують як за республіканців, так і демократів. Найбільшу політичну вагу вони мають у штатах Пенсильванія, Нью-Джерсі, Каліфорнія, Вашингтон, Огайо, Нью-Йорк та Іллінойс.
- Свої інтереси українці відстоюють не лише індивідуально на виборчій дільниці, а і через численні громадські організації, такі, як Український конгресовий комітет Америки, Фундація Україна – США, Українсько-американська координаційна рада, Українська федерація Америки та інші.
- Достовірна інформація перед голосуванням – особливо важлива. Тож у Нью-Йорку поставили кіоск «Преса», де всі друковані видання – суцільний фейк.
- Подивитися, навіщо це потрібно і як працює, можна тут: