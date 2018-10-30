10 питань про проміжні вибори у США

(Рубрика «Точка зору»)

Тетяна Ворожко

Шостого листопада у США пройдуть проміжні вибори. Хоча до них прикута менша увага, ніж до президентських, вони є важливими – їхній результат може вплинути як на місцеву політику, так і на політичний розклад у Конгресі та, за певних умов, – на майбутнє президента Дональда Трампа і всієї країни. Цей блог – про те, кого обирають американці, якими є шанси демократів та республіканців отримати більшість у Конгресі, за яких умов може бути розпочата процедура імпічменту, за кого голосують українці та про інші особливості цієї виборчої кампанії.

Кого обирають американці?

На цих виборах американці обиратимуть 435 членів Палати представників та 33 сенаторів. Термін конгресмена – 2 роки, сенатори представляють інтереси своїх виборців у Вашингтоні 6 років, отже, кожні 2 роки переобирається уся Палата представників та третина Сенату.

​Також того ж дня громадяни візьмуть участь у місцевих виборах – обиратимуть понад 6 тисяч депутатів та інших виборних представників на рівні штатів та тисячі – на рівні округів. Тридцять шість штатів обиратимуть губернаторів.

В кого – демократів чи республіканців – кращі шанси перемогти в Палаті представників?

Для того, щоб повернути собі Палату представників, демократам необхідно перемогти у 23 виборчих округах, які зараз мають республіканського представника у Вашингтоні. В багатьох з них під час минулих виборів перемогла Гілларі Клінтон. Соціологи оцінюють шанси демократів повернути собі Палату представників як досить високі.

А в Сенаті?

У Сенаті, де республіканці переважають демократів на 2 голоси, ситуація інша. Лише 9 республіканців переобираються, решта – демократи. І 10 представників Демократичної партії – в округах, де під час минулих виборів переміг Дональд Трамп. Втім, якщо демократам вдасться зберегти всі свої місця, для того, щоб отримати більшість в Сенаті, їм необхідно здобути перемогу лише у трьох штатах, які мають сенаторів-республіканців. Експерти вказують, що вони мають шанс у Неваді, Аризоні та Теннессі.

Минулі вибори показали, як важко покладатися на соціологію. Під час проміжних виборів, з одного боку, опитування можуть давати кращий результат, бо тут працює принцип загального голосування, а не колегія виборників, як під час президентських виборів, адже результати колегії можуть не збігатися з думкою більшості. З іншого боку, свої корективи вносить традиційно низька явка виборців на проміжних виборах – навіть якщо молодь, скажімо, і підтримує демократа Бето О’Рурка в Техасі, якщо вона на вибори не прийде, її ентузіазм на результати виборів не вплине.

Які питання цікавлять американців?

Основні питання, які цікавлять американців, – реформа охорони здоров’я, імміграція, освіта та контроль за зброєю. Ось на цій карті можна побачити, які теми мешканці того чи іншого штату найбільше обговорюють в соціальних медіа. Президент Трамп, призначення судді Верховного суду, економіка…

Російське втручання в американські вибори чи російська агресивна політика у світі? Ні, такого немає. Соціолог Роберт Бліззард сказав в інтерв’ю Washington Post, що він провів сто фокус-груп, і жоден з респондентів не згадав Росію. Навіть кандидати від Демократичної партії уникають російської теми, надаючи перевагу внутрішнім питанням під час спілкування з виборцями.

За кого голосують українці?

Українці голосують як за республіканців, так і демократів. Найбільшу політичну вагу вони мають у штатах Пенсильванія, Нью-Джерсі, Каліфорнія, Вашингтон, Огайо, Нью-Йорк та Іллінойс. Свої інтереси українці відстоюють не лише індивідуально на виборчій дільниці, а і через численні громадські організації, такі, як Український конгресовий комітет Америки, Фундація Україна – США, Українсько-американська координаційна рада, Українська федерація Америки та інші.

Чи може розслідування Роберта Мюллера вплинути на результати виборів?

Розслідування російського втручання у вибори, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, уже дало певні результати. Зі слідством співпрацюють люди з найближчого оточення Дональда Трампа – екс-керівник його виборчої кампанії Пол Манафорт, колишній радник з нацбезпеки Майкл Флінн, колишній особистий юрист Трампа Майкл Коен.

Поки що на підтримку Трампа його основним електоратом ані це, ані інші скандали не впливають. У республіканських праймеріз – попередніх виборах – за невеликим винятком, перемагали ті кандидати, чиї позиції є найближчими до політики президента та яких він публічно підтримав.

Втім, Мюллер іще не завершив слідство, і його результати, якщо будуть оприлюднені найближчим часом, можуть стати так званим «жовтневим сюрпризом», який ще може вплинути на результати виборів.

За яких умов демократи можуть розпочати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа?

Щоб розпочати процедуру імпічменту, демократам необхідно отримати більшість, перш за все, в Палаті представників, а краще – в обох палатах. Процедура імпічменту дуже складна, але якщо коротко, Палата представників виступає в ролі прокурора, а Сенат – у ролі суду присяжних. Отже, ініціатива йде саме від Палати представників. Якщо підтримки цьому процесові в Сенаті не буде – за умови республіканської більшості, – то розпочинати цей процес теж сенсу не буде. І, звичайно, щоб розпочати процедуру імпічменту, необхідно мати серйозні підстави – порушення закону.

Втім, навіть маючи одну палату Конгресу, демократи можуть значно посилити тиск на адміністрацію, ініціюючи різноманітні розслідування та слухання.

Чи є ці виборчі перегони роком жінки?

Однозначно. Цього року рекордна кількість жінок – 257 – змагається за місця в Палаті представників та Сенаті. Також рекордна кількість жінок балотується на посаду губернаторів штату, а в деяких округах – жінки змагаються між собою.

Також жінки менше підтримують Трампа та його політику, ніж чоловіки. За опитуванням Post – ABC, 66% жінок не схвалюють те, як Дональд Трамп виконує обов’язки президента, порівняно з 54% чоловіків. Найкритичніше до президента ставляться жінки з вищою освітою та такі, що належать до меншин, що, у свою чергу, позначиться на шансах кандидатів від Республіканської партії.

Чи захищений голос виборця?

Важко сказати. З одного боку, президент Дональд Трамп підписав указ, який дає можливість запроваджувати санкції проти іноземців, які підозрюються у втручанні в американські вибори. Представники уряду заявляли, що вони серйозно ставляться як до загрози атак на інфраструктуру виборів з боку іншої країни, так і до розповсюдження дезінформації, зокрема в соціальних мережах. З іншого боку, небажання Дональда Трампа публічно визнати намагання росіян вплинути на вибори президента змушує багатьох оглядачів припускати, що цей досвід не був повноцінно врахований під час підготовки до проміжних виборів.

Перемога кого з кандидатів може стати історичною?

За посаду губернатора у штаті Колорадо змагається демократ Джаред Поліс, родина якого іммігрувала у США з території сучасної України на початку 20-го століття. У віці 25 років Поліс заснував уже три компанії, продавши які, став мультимільйонером. Потім він заснував школи для дітей іммігрантів та безхатьків. У 33 роки – обрався до Конгресу, де увійшов в п’ятірку найбагатших законодавців. Його статки оцінюються в суму від 93 до 390 мільйонів доларів. Сьогодні, у віці 42 років, він змагається за посаду губернатора, обіцяючи безкоштовну освіту та перехід на повністю відновлювані джерела енергії до 2040 року. У разі перемоги він стане першим губернатором штату Колорадо, який є євреєм та відкритим гомосексуалістом.

У разі перемоги демократ Ендрю Гіллам стане першим афроамериканцем – губернатором штату Флорида, Стейсі Адамс – першим губернатором- чорношкірою жінкою у принципі (вона балотується у штаті Джорджія), Марша Блекберн – першою сенаторкою від штату Теннессі, Рашіда Тлаїб у Мічигані та Ілхан Омар у Міннесоті – першими мусульманками в Палаті представників, а демократка Крістін Голквіст вже стала першою жінкою-трансгендером, яку номінували на посаду губернатора.

Тетяна Ворожко – журналістка Української служби «Голосу Америки»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода чи «Голосу Америки»

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