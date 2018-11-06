Проміжні вибори у США: що робить їх історичними?

Сьогодні, 6 листопада, у США відбуваються так звані проміжні вибори. Зазвичай цій події приділяють набагато менше уваги, ніж президентським виборам. Проте їхні результати визначатимуть не лише баланс сил у Вашингтоні, але й майбутнє американської політики на наступні два роки, що також матиме наслідки і для глобальної політики.

Вибори 6 листопада у США є «проміжними», бо відбуваються «на півшляху» президентства Дональда Трампа. Своїм голосуванням американці не просто визначать баланс сил у Вашингтоні, але й мають обрати тисячі державних службовців різних рівнів. Іншими словами, на кону не лише склад Конгресу, але й, наприклад, склад правлінь у школах та міських рад.

Цьогорічні проміжні вибори багато у чому відрізняються від попередніх, переконані експерти. Вони стосуються багатьох речей. «Ідеться про охорону здоров’я та імміграцію. Йдеться про економіку. Про владу і про те, хто нею володітиме, як у Вашингтоні, так і в штатах. Перш за все, мова йде про щось більш елементарне: яку країну американці бачать сьогодні і хочуть бачити у майбутньому. Це робить ці проміжні вибори відмінними від будь-яких у найближчому минулому», – пояснює оглядач The Washington Post Ден Болз.

Сьогодні, на думку Болза, який називає ці вибори не схожими на жодні за останні протягом цілого покоління, США – це розділена країна в умовах президентства Трампа, і розподіл між людьми лише продовжує зростати.

Цьогорічні проміжні вибори, як вважає автор, визначать «ідентичність Америки, якою вона є сьогодні, її прагнення та цінності, тональність і напрям дебатів».

«Ворожість членів однієї партії до членів іншої зросла. Прірва між міською та сільською Америкою розширилася. Чоловіки та жінки перебувають на протилежних сторонах в оцінках президента, у тому числі в деяких подружжях, і гендерний розрив також перебуває на рекордному рівні. Освіта також стала новою і значною лінією розколу, розділивши тих, хто має освіту у коледжі, та тих, хто її не має», – переконаний автор.

Fox Business: «Колишній президент США Барак Обама назвав ці проміжні вибори «найбільш важливими виборами нашого життя». Цитата Обами з твіту: «Наслідки того, якщо будь-хто з нас залишиться вдома, будуть значними, бо Америка перебуває на роздоріжжі».

Кого обиратимуть?

Усіх членів Палати представників переобирають кожні два роки, третина Сенату також визначається на нинішніх виборах. Члени Сенату обираються на шестирічний термін. Громадяни США мають обрати 435 членів Палати представників та 33 сенаторів.

Але це не все. Паралельно люди голосуватимуть і на місцевих виборах – 36 із 50 штатів, наприклад, обиратимуть губернаторів, також мають обрати понад шість тисяч депутатів законодавчих органів штатів, у багатьох штатах – суддів, шерифів та інших посадовців.

Важливість цих виборів у тому, що вони мають потенціал значно вплинути на загальний політичний ландшафт у країні. Залежно від того, яка партія «переможе», вона матиме перевагу для просування своїх законодавчих програм або ж для блокування опозиційних програм.

Однією із ключових особливостей називають те, що у цих проміжних виборах бере участь більше жінок, ніж будь-коли. 257 жінок змагатимуться за те, щоб потрапити до Палати представників та Сенату.

Також «ці вибори перебувають на шляху перетворення на найдорожчі проміжні вибори всіх часів», зауважує Ден Болз.

Чого можна чекати?

Згідно із опитуваннями, демократи навряд чи «виграють» Сенат, а ось Палату представників цілком можуть – якщо переможуть у 23 виборчих округах, представлених наразі республіканцями.

Такий розклад справ може обмежити виконання деяких передвиборчих обіцянок президента, таких, як, наприклад, будівництво стіни на кордоні із Мексикою.

«Це також стане головним приниженням для Трампа, бо він провів цілі місяці у кампанії за республіканців по всій країні. Жалюгідний рейтинг схвалення Трампа – 42% – дає демократам підставу сподіватися», – пише оглядач у статті видання The Guardian.

«Результати можуть стати несподіванкою. Так часто трапляється на виборах. Результат може змінити баланс сил у Вашингтоні, або ж може залишити демократів дивуватися над тим, де вони знову схибили. Це забезпечить часткову відповідь на питання про те, яка це Америка і якою вона повинна бути. Більш остаточна відповідь прийде пізніше, і до середи люди перенесуть свою увагу вже на іншу кампанію, яка розпочнеться за два роки», – пише Болз.

Наслідки для Трампа

Багато кого цікавить саме те, якими можуть бути потенційні наслідки для президента США. І перш за все виборців цікавить питання імпічменту. Але це навряд чи станеться, кажуть експерти.

Процедура для цього не така вже й проста. Спочатку Палата представників має розглянути звинувачення проти президента, і якщо більшість проголосує за імпічмент, це означає, що президент офіційно звинувачений. Але щоб усунути його з посади, тепер уже Сенат має проголосувати, щоб визнати його винним у тих звинуваченнях – двома третинами голосів.

Можливим це могло б стати за умови, якби демократи контролювали обидві палати в Конгресі, а це вважають малоймовірним. У будь-якому разі, якщо демократи «отримають собі» одну палату Конгресу, вони зможуть наполягати на ініціації розслідувань та слухань, пояснює оглядач The Washington Post Макс Розенталь.

Багатьох людей, які спостерігають за виборами в США з інших країн, цікавить те, якими можуть бути наслідки цих проміжних виборів для зовнішньої політики США.

Якщо в результаті виборів американську політику охопить демократична хвиля, «американська політична колода карт, найімовірніше, буде перетасована – і разом з цим і геополітична колода», а це може вплинути на підхід США до Росії, Північної Кореї та інших країн, зауважує оглядач агентства Reuters.