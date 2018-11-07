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07 Листопад 2018, Київ 08:30
Новини | Міжнародні

Демократи здобувають більшість у Палаті представників – попередні результати виборів у США

Голосування на ввиборах у штаті Вісконсін, США, 6 листопада 2018 року

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Попередні неофіційні результати голосування на проміжних виборах у США 6 листопада показують, що демократи перебирають контроль над нижньою палатою американського Конгресу, Палатою представників, а республіканці зберігають і навіть зміцнюють свою більшість у Сенаті.

Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, республіканці на виборах до верхньої палати Конгресу перемогли щонайменше двох чинних сенаторів-демократів. Натомість демократи змогли нівелювати відставання в 23 голоси в Палаті представників.

Голосування сприймалося багатьма виборцями значною мірою як референдум із оцінки перших двох років президентства Дональда Трампа. Президент США вже привітав результат кампанії в мережі Twitter, назвавши це «величезним успіхом».

Водночас успіх демократів на виборах до Палати представників дозволить їм активізувати розслідування діяльності Трампа, включно із розслідуванням імовірної взаємодії членів його команди з Росією.

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