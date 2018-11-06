​7 неймовірних фактів про вибори у США

Американське виборче законодавство настільки відрізняється від українського (та ще й штат від штату теж різниться), що іноді складно повірити – невже це правда?! Кореспондент Української редакції Радіо Свобода спостерігає за голосуванням у Флориді та дізнався від керівників виборчкомів і в штабах кандидатів, які правила щодо голосування, котрі здадуться українцям неймовірними, американці вважають дієвими і правильними.

1. Бюлетень можна отримати поштою, факсом та... на e-mail

Виборчі комісії й справді заздалегідь розсилають бюлетені для голосування – тим, хто з будь-якої причини не хоче приходити на дільницю, або – під час виборів перебуватиме за кордоном (зокрема військовим, які несуть службу в Іраку та Афганістані). Надсилають їх поштою, факсом, через e-mail. Позначивши, якого кандидата ти підтримуєш, маєш надіслати бюлетень назад до комісії – або відправити факс – і твій голос зарахують. «Це неймовірно зручно – і ми таким чином уникаємо черг на дільницях», – зазначає голова виборчої комісії округу Маямі-Дейд Христина Уайт, яка відповідає за голосування півтора мільйона людей у місті Маямі та навколишніх містечках.

2. Бюлетені із помилками – дійсні!

На відміну від України, виборча комісія не може визнати бюлетень недійсним, якщо виборець щось на ньому намалював, або щось написав – наприклад, що він проти якогось кандидата. Бюлетень із будь-якими позначками все одно зарахують, більше того – якщо виборець помилився, позначив одного кандидата, потім закреслив, і вибрав іншого, дописавши це – комісія розгляне ці примітки і зарахує голос.

3. «Виборчі каруселі» в Америці неможливі!

Виборцям, які отримали свій бюлетень в день голосування на дільниці, заборонено виносити їх із приміщення – тож «українські «виборчі каруселі», про які ви мені розповіли, у США неможливі», коментує заступник голови виборчої комісії округу Маямі-Дейд Сьюзі Труті. За її словами, це вважалося би серйозним порушенням закону – тому жоден член комісії чи спостерігач не допустить, аби бюлетень винесли за межі дільниці.

4. Міжнародним спостерігачам не раді, а виборців не обмежують, що їм вдягати

У Флориді (і у багатьох інших штатах) міжнародні спостерігачі не мають права бути присутніми на дільницях – лише на вулиці, не ближче ніж 100 футів від входу до будівлі. Дозвіл бути всередині –лише для офіційних представників самих кандидатів. А от виборців не обмежують, зокрема – жодного заперечення щодо одягу. Можна спокійно приходити на дільницю в футболці із портретом твого улюбленого кандидата – це не вважатимуть порушенням.

5. Бюлетень за тебе можуть перезаповнити!

Члени комісії мають право... перезаповнити бюлетень за виборця – якщо, наприклад, позначки, які він поставив, погано видно й їх не зчитає машина для підрахунку бюлетенів. Тоді двоє членів виборчої комісії мають право продублювати бюлетень – один копією, інший контролює, аби нічого не сплутали.

6. Для всіх кандидатів та запитань – один-єдиний бюлетень

Виборці у Флориді отримують один-єдиний бюлетень, який складається щонайменше із п’яти сторінок. У ньому – прізвища кандидатів у Конгрес, в губернатори, інших претендентів та запитання, які місцева влада винесла на референдум. Наприклад, цього разу жителі штату визначатимуться, чи повернути право голосу тим, хто був раніше засуджений. Виборець має право проголосувати за якихось кандидатів, а за інших – ні. Відсутність усіх позначок теж не робить бюлетень недійсним.

7. Бюлетені у США зберігають... вічно

Закон зобов’язує виборчі комісії у Флориді зберігати оригінали бюлетенів 22 місяці, а потім кожен сканують – і зберігають вічно. Тому навіть через сто років результат будь-яких виборів на кожній дільниці можна перерахувати та перевірити.

А взагалі проголосувати серед місцевих жителів вважають справою почесною – тож багато хто весь день виборів носитиме на одягу стікер із написом «Я проголосував», який дають тільки на виході із дільниці.