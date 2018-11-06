У США відкриваються дільниці для голосування на виборах до Конгресу

Лічені години залишаються до відкриття у Сполучених Штатах дільниць на виборах до Конгресу. Перші з пунктів для голосування розпочнуть роботу о 7:00 за місцевим часом (це 14:00 за Києвом, якщо брати до уваги схід США, де розташовані Вашингтон, Нью-Йорк та безліч великих і менших міст). На цих виборах будуть названі імена всіх 435 членів Палати представників і близько третини (35 зі 100) сенаторів.

Нині республіканці мають перевагу в 23 місця в нижній палаті Конгресу і лише в одне місце – у Сенаті.

Нинішнє голосування багатьма американцями сприймається як своєрідний референдум з оцінки діяльності Дональда Трампа на посаді президента за неповні два роки. Також результати проміжних виборів впливатимуть на наступні два роки президентства Трампа, другу половину його чотирирічного терміну.

Опитування, опубліковане 4 листопада виданням Washington Post та телемережею ABC News, показало, що зареєстровані виборці віддають перевагу кандидатам від демократів із перевагою 50 на 43 відсотки. Але в багатьох округах перевага одного з кандидатів перебуває в межах статистичної похибки.

Зазвичай у Сполучених Штатах вибори, які відбуваються в середині терміну повноважень президента (і тому називаються «проміжними»), привертають менше число виборців. Але цього разу навіть дозволене в багатьох штатах дострокове голосування встановлює нові рекорди. На думку аналітиків, це свідчить, наскільки «наелектризовані» виборці у Сполучених Штатах із важливих питань, серед яких президентство Трампа.