Мережа Facebook заблокувала 115 акаунтів після сповіщення влади США

Соціальна мережа Facebook повідомила, що заблокувала 115 облікових записів користувачів після того, як влада США сповістила про підозрілу активність, яка може бути пов’язана з іноземною країною.

Цьому рішенню передувала спільна заява Департаменту внутрішньої безпеки США, Міністерства юстиції, офісу директора Національної розвідки та Федерального бюро розслідувань у переддень призначених на 6 листопада виборів до Конгресу. Вони вказали, що Сполучені Штати не терпітимуть іноземного втручання у вибори з боку Росії, Китаю, Ірану чи будь-яких інших держав.

Facebook заявляє, що необхідно провести подальший аналіз, щоб визначити, чи видалені ним акаунти пов’язані з Росією загалом чи російським «Агентством інтернет-досліджень», яке спецслужби США вважають причетним до втручання у вибори в 2016 році.