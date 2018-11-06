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06 Листопад 2018, Київ 11:44
Новини | Міжнародні

Мережа Facebook заблокувала 115 акаунтів після сповіщення влади США

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Соціальна мережа Facebook повідомила, що заблокувала 115 облікових записів користувачів після того, як влада США сповістила про підозрілу активність, яка може бути пов’язана з іноземною країною.

Цьому рішенню передувала спільна заява Департаменту внутрішньої безпеки США, Міністерства юстиції, офісу директора Національної розвідки та Федерального бюро розслідувань у переддень призначених на 6 листопада виборів до Конгресу. Вони вказали, що Сполучені Штати не терпітимуть іноземного втручання у вибори з боку Росії, Китаю, Ірану чи будь-яких інших держав.

Facebook заявляє, що необхідно провести подальший аналіз, щоб визначити, чи видалені ним акаунти пов’язані з Росією загалом чи російським «Агентством інтернет-досліджень», яке спецслужби США вважають причетним до втручання у вибори в 2016 році.

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