Вибори у США: наслідки для Трампа і України

У США відбулися «проміжні вибори». Республіканці президента Дональда Трампа зберегли контроль над Сенатом, але втратили Палату представників. Тепер демократи мають змогу посилити санкції проти Росії, пише New York Times. Хоча республіканці підтвердили жорстку позицію стосовно Москви. Держдепартамент анонсував 2-й етап санкцій, пов’язаних із отруєнням у Великій Британії Скрипалів. Вибори у США: які наслідки для Трампа, Росії та України? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов; журналістка української служби «Голосу Америки» Тетяна Ворожко, професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг.