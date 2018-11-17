Порошенко подякував Трампу і Помпео за «надійне плече підтримки»

Президент України Петро Порошенко назвав «обнадійливими» результати роботи відновленої після тривалої паузи українсько-американської Комісії стратегічного партнерства.

«Вдячний президенту Трампу, держсекретареві Помпео та всім американським друзям за надійне плече підтримки і непохитну солідарність з Україною! Закладено надійну основу для нарощування успіху нашої двосторонньої співпраці в політичній, безпековій, оборонній, інвестиційно-економічній та енергетичній галузях», – вказав Порошенко.

За його словами, спільна заява, ухвалена за результатами засідання, «відкриває широкі горизонти партнерства – від спільної протидії російській агресії та зміцнення політики міжнародних санкцій проти Кремля, підтримку інтеграції в НАТО – до зміцнення торговельних відносин, збільшення інвестицій, посилення військового співробітництва та протидії російській енергетичній експансії».

«Ніколи в історії українсько-американські взаємини не були настільки міцними, плідними та багатообіцяючими», – відзначив президент України.

Учасник засідання Комісії стратегічного партнерства, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що має «гарний настрій» після зустрічей у Вашингтоні.

«Вчора Майк Помпео сказав: «В України немає кращого друга ніж США. Ми з вами!» У цьому і є сенс нашего стратегічного партнерства. Українці вважають США найкращим другом і союзником», – наголосив Клімкін у мережі Twitter.

На зустрічі з Клімкіним 16 листопада Помпео наголосив, що США ніколи не погодяться зі спробою Росії анексувати український Крим. «Ми й надалі будемо запроваджувати наслідки для Росії, поки Москва повністю не виконає Мінські угоди і не поверне контроль над Кримом Україні», – заявив держсекретар.

Клімкін, зі свого боку, повідомив, що Україна та США «стоять пліч-о-пліч в боротьбі з російською агресією». Він зазначив, що така агресія має багато форм – це як анексія Криму та війна на сході України, так і зусилля Росії, спрямовані на те, щоб підірвати демократичні інститути в США і Європі. Сама Росія відкидає ці звинувачення.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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