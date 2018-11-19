Чи будуть нові санкції ЄС щодо Росії через Азовське море, поки невідомо – Лайчак

Про впровадження Євросоюзом нових санкцій щодо Росії за мілітаризацію Азовського моря, штучного блокування нею морської торговельної навігації та будівництво Керченського мосту поки що не йдеться, заявив 19 листопада перед засіданням голів зовнішньополітичних відомств у Брюсселі міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.

За його словами, якою буде реакція міністрів закордонних справ ЄС на ці дії, стане відомо пізніше в понеділок.

«Ми про це дізнаємося після обговорень, але дуже корисно те, що Україну ми знову маємо на порядку денному. Останній раз ми розглядали це питання в березні, й ми впевнені в тому, що мусимо тримати розвиток подій в Україні у нашому полі зору», – пояснює словацький дипломат.

Мирослав Лайчак також наголосив на тому, що Європейський союз має далі заохочувати реформування України та її прагнення приєднатися до співдружності.

«Ми маємо допомагати тим силам в Україні, що просувають реформи та звичайно, підтримувати європейські прагнення населення цієї країни», – додає голова зовнішньополітичного відомства Словаччини.

Як повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода, міністри закордонних справ ЄС зібралися у Брюсселі 19 листопада. Одним із основних пунктів порядку денного цієї наради є ситуація в Україні, зокрема, на Донбасі, а також мілітаризація, порушення українського суверенітету й перешкоди морському рухові з боку Росії в Азовському морі.

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