Київ готує проект резолюції ООН про мілітаризацію Росією Чорного й Азовського морів – МЗС

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Київ готує проект резолюції про мілітаризацію Росією Чорного й Азовського морів для розгляду в грудні на Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Речниця МЗС Катерина Зеленко в коментарі агенції УНІАН пояснила, що для винесення на розгляд Генасамблеї цього питання не потрібно попереднє схвалення профільних комітетів ООН.

На офіційному сайті українського зовнішньополітичного відомства поки що немає інформації про резолюцію.

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У грудні на Генеральній асамблеї ООН буде розглядатися ще одна резолюція від України – про порушення прав людини в анексованому Росією Криму. Раніше її схвалив Третій комітет Генасамблеї.

Раніше Велика Британія в рамках засідання Ради Європейського союзу закликала Росію не перешкоджати торговим суднам слідувати в українські порти через Керченську протоку.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій з боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них.

Європейський парламент у жовтні 2018 року засудив дії Росії в Азовському морі й Керченській протоці, в тому числі будівництво Керченського моста. Європарламент 25 жовтня ухвалив резолюцію, що закликає до посилення санкцій проти Росії і розширення сфери дії місії ОБСЄ в Україні у сфері морських перевезень.