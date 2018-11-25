«Це серйозно»: Ребекка Гармс прокоментувала ескалацію в Азовському морі

Німецька політик і член Європейського парламенту Ребекка Гармс прокоментувала ситуацію в Азовському морі.

«Ескалації в Азовському морі – це серйозно і вимагає більше вашої уваги», – звернулася вона до аудиторії мікроблогу Twitter, поширивши новину про зіткнення між українським і російським кораблями вранці 25 листопада.

Вранці 25 листопада у Військово-морських силах України повідомили, що прикордонні кораблі російського флоту вдалися до «відверто агресивних дій».

Зокрема прикордонний корабель «Дон» пішов на таран українського рейдового буксиру. Це сталося в той час, як троє українських кораблів здійснювали перехід з порту Одеси до порту Маріуполя.

Наразі українські судна чекають можливості перетнути Керченську протоку.

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Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій з боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них.​

Європейський парламент у жовтні 2018 року засудив дії Росії в Азовському морі й Керченській протоці, в тому числі будівництво Керченського моста. Європарламент 25 жовтня ухвалив резолюцію, що закликає до посилення санкцій проти Росії і розширення сфери дії місії ОБСЄ в Україні у сфері морських перевезень