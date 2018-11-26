Країни НАТО своїми каналами вимагатимуть від Росії звільнення українських моряків

Звільнення членів екіпажів українських військових кораблів, вимоги розблокувати морський рух через Керченську протоку й досягнення деескалації напруження, – такі основні результати засідання Комісії Україна-НАТО, скликаного в екстренному порядку на вимогу офіційного Києва, повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

«Україна представила всі докази агресії Росії в Керченській протоці й всі в НАТО зрозуміли, що відбувається. Були ухвалені рішення звільнити всіх моряків, і країни-союзниці вимагатимуть це від Росії через свої контакти. По-друге, для України має бути розблокована протока. Й останнє – деескалація напруження та вирішення всієї цієї ситуації», – пояснив у штаб-квартирі НАТО голова Представництва України при військово-політичному блоці Вадим Пристайко.

Зі свого боку, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликавши Росію припинити свої агресивні дії, запевнив, що блок намагається знайти шляхи подальшої підтримки України, а Москва за свої дії має нести відповідальність.

«Ми проводимо безперервний дуже ретельний моніторинг ситуації. НАТО проводить постійну оцінку того, яким чином він може зробити більше для вирішення конфлікту. Росія повинна зрозуміти, що всі її дії матимуть свої наслідки», – заявив генсек НАТО.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі з екіпажами. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані.

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Свій осуд з приводу дій Росії вже висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.