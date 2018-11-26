(Друкуємо мовою оригіналу)

Радио Донбасс.Реалии спросило жителей оккупированного Луганска и подконтрольного Украине Северодонецка: что они думают о возможном введении в Украине военного положения?

Луганск

Пророссийски настроенные уезжают в Ростов. Говорят – будет наступление ВСУ

​Марина: Мой знакомый сегодня специально выехал на подконтрольную Украине территорию. Пророссийски настроенные уезжают в Ростов. Говорят – будет наступление ВСУ.

Если его введут, то нас отсюда не выпустят

​Александр: «Пугает военное положение. Если его введут, то нас отсюда не выпустят. Будет ж**па, в плане заработка. Некоторые говорят, что это выгодно Порошенко, чтобы не было выборов».

Пенсионерка: Вчера читала новости из интернета, в обход блокировки украинских сайтов о том, что произошло. Российские каналы принципиально не смотрю. Когда узнала, заплакала. Так горько стало, досадно, но от нас ничего не зависит. Таких, как я, здесь практически нет. Здесь большинство – аморфное безразличное общество, которому на все плевать. А те пророссийские люди, которые есть, все это поддерживают. Смотрят россканалы, говорят фразами местного ТВ. Понимаю, что жизнь диктует своё, поэтому уже практически не верю, что здесь будет Украина. Но некоторые осознают, что надо как-то выживать, нельзя быть в оппозиции, поэтому молчат. Пугают ли наступлением ВСУ? Пока такого не слышала.

Северодонецк

В Северодонецке – подконтрольном Украине центре области – военное положение обсуждали в транспорте и на улицах, но никакого ажиотажа в банках и магазинах не было, сообщает корреспондент Радио Донбасс.Реалии. Он поинтересовался у прохожих: что, по их мнению, изменит этот режим для них?

​– Я думаю, что неприятности будут для всех. Какие-то ограничения. Закон же предусматривает. Будут какие-то неудобства. Но какие конкретно, не могу сказать. Только предполагаю.

Война! Полнокровная война

​– Немного слышала, но конкретно не знаю. – А что слышали? – Что общий призыв может быть.

– Лично для меня это будет плохо. Да и не только для меня, а и для всех, кто живет в этом городе. И в Украине. Военное положение звучит плохо уже только потому, что военное. Это будет комендантский час. Меньше будет свободного времени. Нельзя будет даже выйти банально за хлебом. И будет просто опасно находится в городе.

– Война! Полнокровная война. – Почему так думаете? – Потому что живу на той стороне.

Меня мобилизуют, так как я офицер запаса. Простых людей это не сильно коснется. Ну так, по-жесткому не коснется

​– В первую очередь, меня мобилизуют, так как я офицер запаса. Понятное дело, что это будут комендантский час, патрули, т.е. все структуры поднимают по боевой тревоге. Простых людей это не сильно коснется. Ну так, по-жесткому не коснется. А тех, кто в структурах, да.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)