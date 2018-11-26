Рада розглядає питання введення воєнного стану – трансляція

Верховна Рада відновила засідання, на якому розглядають питання введення воєнного стану.

Президент України Петро Порошенко запропонував парламенту ввести воєнний стан на 30 днів, хоча напередодні РНБО рекомендувала строк у 60 днів. Як зазначив Порошенко, таким чином воєнний стан не «накладається на початок виборчої кампанії».

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Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир, також небезпечні маневри здійснювали інші російські кораблі.

Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко заявив, що, відповідно до Конституції, підтримує рішення воєнного кабінету і РНБО звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути запровадження правового режиму воєнного стану в Україні.