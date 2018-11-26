Порошенко запропонує Раді ввести воєнний стан на 30 днів

Президент України Петро Порошенко пропонуватиме Верховній Раді запровадити воєнний стан в Україні на 30 днів, а не на два місяці як раніше як рекомендувала РНБО. Про це він заявив у спеціальному зверненні 26 листопада.

Як зазначив Порошенко, таким чином воєнний стан не «накладається на початок виборчої кампанії»

«В указі про воєнний стан я не планую вдаватися до повної чи часткової мобілізації. Така можливість залишається відкритою у разі, якщо Росія вдасться до повної ескалації. Воєнний стан вводиться з метою посилення оборони України і не означає оголошення війни», – підкреслив президент.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, введеня воєнного стану на 30 днів готовий підтримати «Народний фронт».

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир, також небезпечні маневри здійснювали інші російські кораблі.

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Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко заявив, що, відповідно до Конституції, підтримує рішення воєнного кабінету і РНБО звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути запровадження правового режиму воєнного стану в Україні.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада.