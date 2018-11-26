Навіщо Україні воєнний стан

Події у Керченській протоці, де російські силовики атакували три українські кораблі, вчинивши таран, стрілянину, використовуючи штурмовики збройних сил Росії і ударні вертольоти, спричинили відповідь керівництва України. Президент Петро Порошенко пропонує Верховній Раді запровадити воєнний стан. Про це в ефірі Радіо Свобода говорили командувач ВМС України у 2014-2016 роках Сергій Гайдук, офіцер резерву ЗСУ Мирослав Гай, народний депутат України Андрій Тетерук, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.