Франція і Німеччина: застосуванню Росією сили проти українських кораблів нема виправдання

Франція і Німеччина засудили напад російських морських прикордонників і сил спецпризначення на українські кораблі в міжнародних водах, здійснений 25 листопада, і заявили, що застосуванню Росією сили проти українських кораблів нема виправдання.

Міністерство закордонних справ Франції висловило глибоке занепокоєння з приводу «серйозних морських інцидентів, що сталися між Росією й Україною в Керченській протоці». «Із того, що нам відомо на цей час, ніщо не виправдовує такого застосування сили з боку Росії», – наголошено в заяві.

Париж також вимагає від Росії якнайшвидше звільнити утримуваних українських моряків і повернути захоплені кораблі.

У заяві наголошено, що нинішня ситуація є прямим наслідком анексії Криму Росією в березні 2014 року на порушення міжнародного права. «Франція повторює свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Закликаємо Росію і Україну до найбільшої стриманості, щоб відвернути військову ескалацію», – мовиться в заяві.

Крім того, в документі звернули увагу й на те, що запроваджені Росією з весни 2018 року заходи перевірки суден (в Азовському морі – ред.) впливають на мореплавство і роботу українських портів. «Закликаємо Росії поважати право вільного проходу через Керченську протоку і право мореплавства у водах Азовського моря», – заявили в Парижі.

Також у Німеччині «з великим занепокоєнням узяли до уваги повідомлення про останній інцидент у Керченській протоці між Україною і Росією», заявив речник федерального уряду Штеффен Зайберт. «Уряд закликає до стриманості і деескалації і залишається в контакті з обома сторонами», – додав він.

Крім того, в заяві звернено увагу, що, за відомими на цей час німецькому урядові фактами, «не бачиться ніякого виправдання… застосуванню воєнної сили російськими військами». «Ми закликаємо Росію звільнити кораблі і відпустити на волю утримуваних моряків», – заявили в Берліні.

Речник уряду нагадав, що Німеччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. «Це стосується також права на мореплавство в Керченській протоці. Право вільного проходу в Азовське море має бути гарантоване», – наголосив він.

Крім того, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловив стривоженість із приводу інциденту. «Блокада Росією проходу в Азовське море неприйнятна. Важливо, щоб ця блокада була знята. Закликаємо обидві сторони до деескалації», – передає слова міністра МЗС Німеччини.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили 25 листопада напад на українські кораблі в міжнародних водах поблизу окупованого Криму, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через заблоковану росіянами Керченську протоку в Азовське море. Також іще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. В Україні нагадали, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.

На ранок 26 листопада за часом Нью-Йорка (о 18-й за Києвом) Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН із формулюванням «у зв’язку з воєнною агресією Росії в Чорному і Азовському морях». Засідання було скликане у зв’язку з нападом Росії на три українські військові кораблі 25 листопада, внаслідок якого два з них були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).