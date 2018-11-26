Розмова Порошенка і Туска: Європа підтримає Україну після нападу Росії

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском, у перебігу якої йшлося, зокрема, про підтримку Україні з боку Європи після нападу Росії на українські кораблі.

«Дональд Туск висловив занепокоєння через агресивні дії Росії та ескалації ситуації і оголосив про повну підтримку України. Президент Європейської ради запевнив, що зробить усе можливе для консолідації позиції країн Європейського союзу на підтримку України у її відсічі російській агресії та щодо продовження політики санкцій. Співрозмовники домовилися продовжити контакти на найвищому рівні», – мовиться в повідомленні Банкової.

Так само передав зміст розмови і сам Порошенко у твітері.

Туск, зі свого боку, про цю розмову написав: «Я засуджую застосування Росією сили в Азовському морі (інцидент відбувся в Чорному морі і в Керченській протоці – ред.). Влада Росії мусить повернути українських моряків і кораблі і утримуватися від подальших провокацій. Я обговорив ситуацію з президентом Порошенком і зустрінуся з його представниками пізніше сьогодні. Європа залишиться єдиною у підтримці України».

Останніми годинами Петро Порошенко проводить телефонні розмови з європейськими і світовими діячами, союзниками України в її протистоянні агресії Росії, у зв’язку з нападом 25 листопада російських морських прикордонників і сил спецпризначення на українські кораблі в міжнародних водах поблизу окупованого Криму, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. Також іще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. В Україні нагадали, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.

На ранок 26 листопада за часом Нью-Йорка (о 18-й за Києвом) Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН із формулюванням «у зв’язку з воєнною агресією Росії в Чорному і Азовському морях». Засідання було скликане у зв’язку з нападом Росії на три українські військові кораблі 25 листопада, внаслідок якого два з них були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Петро Порошенко, президент України і верховний головнокомандувач Збройних сил, заявив, що, відповідно до Конституції, підтримує рішення воєнного кабінету і Ради національної безпеки і оборони звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути запровадження правового режиму воєнного стану в Україні.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.