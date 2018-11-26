Порошенко обіцяє внести до Ради проект рішення про проведення виборів 31 березня 2019 року

Президент України Петро Порошенко обіцяє внести до Верховної Ради проект рішення, де буде вказана дата проведення виборів президента. Про це він заявив у спеціальному зверненні 26 листопада.

«У грудні я внесу проект рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися, відповідно до Конституції, 31 березня 2019 року. Крапка», – сказав президент.

Порошенко також пропонує Раді ввести воєнний стан на 30 днів, щоб він не завадив початку передвиборчої кампанії.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир, також небезпечні маневри здійснювали інші російські кораблі.

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Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко заявив, що, відповідно до Конституції, підтримує рішення воєнного кабінету і РНБО звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути запровадження правового режиму воєнного стану в Україні.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада.