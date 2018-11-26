Росія продемонструвала силу, але жодних балів не здобула – Кулеба

Захід усвідомлює рівень загрози, який створила Росія своїми діями в Азовському морі, переконаний постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Це дуже серйозний аргумент, щоб посилити санкційний тиск, але це не ті рішення, які ухвалюються швидко. Наші партнери звикли виважено підходити до цього питання. Але я можу підтвердити, що поставлені завдання послам працювати з нашими міжнародними партнерами на цьому напрямі», – сказав Дмитро Кулеба в ефірі Радіо Свобода.

На його думку, хоч Росія і продемонструвала свою силу, однак від цього нічого не виграла.

«Росія показує свою силу, при цьому грубо порушуючи ті норми, на яких ґрунтується західний світ. Силу вони дійсно продемонстрували, продемонстрували, що готові перетинати лінії, але ніяких балів не здобули. Тому що пішли на прямий акт агресії, коли кораблі однієї держави атакують кораблі іншої держави», – зазначив Кулеба.

Дипломат також пояснив сенс засідання Ради безпеки ООН, на якому розглядатиметься інцидент в Азовському морі.

«Засідання Радбезу ООН важливе тим, щоб на весь світ пролунали оцінки дій Росії, щоб був наданий фактаж і таким чином сформований політичний тиск на Росію», – сказав Кулеба.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили 25 листопада напад на українські кораблі в міжнародних водах поблизу окупованого Криму, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через заблоковану росіянами Керченську протоку в Азовське море. Також іще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. В Україні нагадали, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.

Внаслідок нападу два з трьох українських кораблів були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Франція і Німеччина засудили напад російських морських прикордонників і сил спецпризначення на українські кораблі в міжнародних водах, здійснений 25 листопада, і заявили, що застосуванню Росією сили проти українських кораблів нема виправдання.

У Нью-Йорку о 18-й за Києвом почалося термінове засідання Ради безпеки ООН «у зв’язку з воєнною агресією Росії в Чорному і Азовському морях».