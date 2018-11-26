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26 Листопад 2018, Київ 19:08
Новини | Політика

У Росії порушили справу проти українських моряків через «незаконний перетин держкордону»

Проти українських моряків порушили кримінальну справу

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Росія звинувачує українських моряків, які були захоплені разом з трьома кораблями в Керченській протоці, у незаконному перетині держкордону. Про це заявив спікер президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Ці кораблі увійшли у води Росії, не відповідаючи ні на які запити наших прикордонників, ніяк не відреагували на пропозицію скористатися лоцманськими послугами», – заявив спікер Кремля.

За його словами, проти затриманих українських моряків діятимуть у «суворій відповідності до російського законодавства».

Захоплені Росією українські кораблі тримають у Керченському порту – відео
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Захоплені Росією українські кораблі тримають у Керченському порту – відео

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Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі – малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу». Це сталося, коли вони поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.​

При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Зараз захоплені кораблі і екіпажі тримають у порту Керчі.

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