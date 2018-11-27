В окупованому Криму обиратимуть запобіжний захід затриманим українським морякам

У підконтрольному Кремлю Київському райсуді Сімферополя 27 листопада заплановані судові засідання, на яких обиратимуть запобіжний захід захопленим військовослужбовцям ВМС України, повідомляє «Кримська правозахисна група».

Правозахисники уточнюють, що засідання почнуться об 11:00 за місцевим часом (10:00 за Києвом).

Омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на «інформацію від кримчан» повідомила, що авто з моряками проїхало трасою до Сімферополя о шостій ранку за київським часом.

Російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі, яка рухалася морем з Одеси до Маріуполя. В результаті атаки були поранені шестеро військових, хоча російська сторона заявляє про трьох.

Загалом у полоні опинилися 23 українські військовослужбовців. Всі три кораблі примусово відбуксирували до Керчі.

Представники Заходу засудили дії Росії.

26 листопада після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану в низці областей України.