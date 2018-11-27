На борту захоплених Росією суден були співробітники СБУ – Грицак

Голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджує, що на борту атакованих і захоплених Росією українських військових кораблів були співробітники СБУ.

Як йдеться в повідомленні на сайті спецслужби, офіцери СБУ виконували службові завдання з контррозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України, як це передбачено статтею 12 закону України «Про Службу безпеки України».

За даними СБУ, один із російських штурмовиків використав проти українських катерів дві бойові некеровані ракети, внаслідок чого один із офіцерів СБУ був тяжко поранений.

«Здивування» ж окремих офіційних осіб Росії щодо присутності співробітників СБУ на борту кораблів зовсім не свідчить про відсутність подібної практики в органах контррозвідки країни-агресора. Але справжнє здивування викликає той факт, що проти двох українських катерів і малого буксира росіяни застосували шість «ФСБшних» і чотири військово-морських плавзасоби, а також бойові гелікоптери і літаки ВКС РФ», – йдеться в повідомленні СБУ.

СБУ заявляє, що вживає заходів для звільнення українських бранців, і вимагає від керівництва російських спецслужб припинити психологічний і фізичний тиск на українських військовослужбовців «для інформаційного виправдання акту зухвалої агресії».

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення 25 листопада здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї, шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала) і затримані. В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.

Країни Заходу засудили дії Росії.

26 листопада після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.