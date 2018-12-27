Всі 24 захоплені українські моряки заявили, що є військовополоненими – адвокат

Усі 24 українські моряки, захоплені в листопаді російськими силовиками біля берегів анексованого Криму, заявили слідству, що є військовополоненими, повідомив російський адвокат Микола Полозов.

За його словами, зокрема, 27 грудня про це заявили двоє моряків, поранені Андрій Ейдер і Андрій Артеменко.

Раніше стало відомо, що адвокати українських військовослужбовців готують касаційні скарги на арешт.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

​Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

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