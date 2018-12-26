Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Грудень 2018, Київ 23:02
Новини | Політика

Адвокати захоплених українських військових готують касаційні скарги на їх арешт

Захоплені катери росіяни відбуксирували в міський порт Керчі

Дивитись коментарі

Адвокати захоплених ФСБ біля берегів Криму українських військових готують касаційні скарги на арешт. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова з посиланням на російського адвоката Миколу Полозова.

«Микола Полозов проінформував мене стосовно скарг, які мали подати призначені окупаційною владою Криму так звані «державні адвокати», та які не виконали норму закону і не подали їх в триденний термін. Адвокати сформованої команди захисту вступили в справу вже після закінчення цього терміну. Відразу були спрямовані скарги і клопотання про поновлення строку. Суд, як і слід було очікувати від влади РФ, відмовився їх прийняти», – зазначила Денісова.

Керченська криза: полонені моряки і нові санкції проти Росії
Embed
Керченська криза: полонені моряки і нові санкції проти Росії

No media source currently available

0:00 0:25:05 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Тому, цитує омбудсмен Полозова, було вирішено, що скарги будуть подаватися не в апеляційному, а в касаційному порядку, тобто на судові рішення, які вступили в законну силу.

«Після розгляду скарг і ймовірної відмови в їх задоволенні у кожного з військовополонених буде необхідний комплект документів для подачі до Європейського суду з прав людини», – підкреслила Денісова.

Також Полозов розповів Денисовій, що стосовно недобросовісних призначених російською владою Криму адвокатів буде відкрито дисциплінарне провадження, «в якому буде висунуто вимогу про позбавлення їх статусу адвоката», а матеріали з дисциплінарного провадження будуть долучені до матеріалів в ЄСПЛ як обґрунтування порушення права на захист.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

​Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG