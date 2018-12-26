Полонений капітан «Яни Капу» повідомив, що російські тюремники вилучили його листи

Російські тюремники вилучили два листи, адресовані захопленому російськими силовиками капітану українського буксиру «Яни Капу» Олегу Мельниуку. Про це він повідомив своєму адвокату Едему Семедляєву, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, 26 грудня суддя підконтрольного Росії Верховного суду анексованого Криму Тетяна Мельник відмовилася задовольнити апеляційну скаргу захисту Мельничука і залишила його в московському слідчому ізоляторі до 24 січня.

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В ході засідання Едем Семедляєв заявив відведення складу суду з зв’язку з тим, що ця справа непідсудна цивільному суду, проте суддя Мельник відмовилася розглядати це відведення.

Водночас вона задовольнила клопотання про надання Мельничуку перекладача. Перед винесенням судового рішення адвокат Семедляєв поспілкувався із підзахисним. Олег Мельничук повідомив, що в його камері тепло, грошей вистачає. Адвокат зачитав йому смс-повідомлення від батька: «Чекаємо всі!».

Російські тюремники наразі не коментували заяву Мельничука щодо вилучення листів.

13 грудня Мельничук відмовився давати свідчення і визнавати свою провину.

28 листопада російський суд у Криму заарештував командира рейдового буксира «Яни Капу», старшину 1 статті Олега Мельничука до 25 січня (згодом термін арешту було зменшено на один день). В ході засідання суду він попросив перекладача з російської мови.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Російські суди в анексованому Криму заарештували українських військових, яких звинувачують у «незаконному перетині кордону». Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

Українська прокуратура визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруженості.