Співробітник СБУ Андрій Драч, захоплений силовиками Росії біля берегів Криму, заявив, що є військовополоненим – адвокат

Український військовий, співробітник СБУ Андрій Драч, захоплений російськими силовиками біля берегів анексованого Криму 25 листопада, оголосив себе військовополоненим. Про це 25 грудня у Facebook написав адвокат Артем Пепа.

«Сьогодні в СУ ФСБ Росії відбулися слідчі дії з моїм підзахисним - Андрієм Драч, співробітником СБУ, який перебував на борту МБАК «Нікополь». Андрій в рамках допиту заявив про те, що вважає себе військовополоненим, в іншій частині питань відмовився від дачі свідчень. Почувається добре, всім волонтерам передає подяку за допомогу, настрій у нього позитивний! Рідним і близьким передає великий привіт, сподівається на швидке повернення додому!», – йдеться у повідомленні.

Адвокат Микола Полозов, який координує роботу команди захисту військовополонених українських моряків, 24 грудня заявив, що 21-й захоплений ФСБ моряк оголосив себе військовополоненим.

У підконтрольному Росії Верховному суді анексованого Криму 26 грудня відбудеться розгляд апеляційних скарг на арешт п’яти українських військових, захоплених біля берегів півострова 25 листопада: капітана катера «Нікополь» Богдана Небилиці, капітана буксира «Яни Капу» Олега Мельничука, капітана 2-го рангу з судна «Бердянськ» Дениса Гриценка, а також матроса з буксира «Яни Капу» Олега Семидоцького і матроса катера «Бердянськ» Юрія Без’язичного.

25 грудня суддя підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму Андрій Палій відмовив у задоволенні апеляційної скарги захопленому українському військовому, мічману Андрієві Шевченку, капітану третього рангу Володимирові Лісовому, а також старшому матросу з катера «Нікополь» В’ячеславу Зінченку. Інший суддя Сергій Погребняк відмовив у задоволенні апеляційної скарги захопленому біля берегів Криму українському військовому, співробітнику СБУ Андрієві Драчу, а також механіку з буксира «Яни Капу» Сергію Чулібі.

25 листопада російські силовики біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України: катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. Крім того, російські силовики захопили і 24 членів екіпажів українських кораблів, троє з яких були поранені.

Російські суди в анексованому Криму заарештували українських військових, яких звинувачують у «незаконному перетині кордону». Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

Українська прокуратура визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруженості.