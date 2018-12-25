У Криму суд не задовольнив апеляційну скаргу на арешт механіка з буксира «Яни Капу»

Суддя підконтрольного Росії Верховного суду Криму Сергій Погребняк 25 грудня відмовив у задоволенні апеляційної скарги захопленому біля берегів Криму українському військовому, механіку з буксира «Яни Капу» Сергію Чулібі.

При цьому суд переглянув дату утримання військового під вартою, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Таким чином член екіпажу «Яни Капу» залишиться в московському СІЗО до 24 січня 2019 року.

Сторона захисту зазначила, що Чуліба є військовослужбовцем і військовополоненим. Цю ж думку в суді висловив і сам Чуліба. Прокурор Богдан Горб заперечив щодо задоволення скарги, вказавши, що у підсудного «немає стійких зв'язків», а також, що Україна і Росія не перебувають в стані війни або збройного конфлікту.

«Мало місце затримання прикордонною службою групи кораблів, які перетнули кордон Росії», – заявив прокурор.

Адвокат Геннадій Федоров підкреслив, що для застосування Женевської конвенції не потрібна наявність війни, а всі ознаки збройного конфлікту (25 листопада в районі Керченської протоки – ред.), в тому числі застосування зброї, є.

Після засідання механік буксира висловив стурбованість щодо збереження агрегатів на кораблі.

«Мені не дали їх законсервувати, а я за них матеріально відповідальний. Раптом потім ще не заведу корабель», – зазначив Чуліба.

Він також переживає за долю собаки, яка залишилася на борту буксира «Яни Капу» і яку він назвав членом екіпажу.

На умови утримання і стан здоров'я не скаржився, повідомив, що всього вистачає. Попросив передати рідним побажання здоров'я і терпіння в новому році.

«Скажіть, що сумую за ним і люблю», – сказав Чуліба.

Раніше 25 грудня суддя Верховного суду Криму Андрій Палій відмовив у задоволенні апеляційної скарги захопленого українського військового, мічмана Андрія Шевченка, капітана третього рангу Володимира Лісового, а також старшого матроса з катера «Нікополь» В'ячеслава Зінченка. Суддя Сергій Погребняк відмовив у задоволенні апеляційної скарги співробітнику СБУ Андрію Драчу.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Керченська криза у фотографіях

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

​Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.