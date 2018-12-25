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25 Грудень 2018, Київ 13:58
Новини | Політика

У Криму суд залишив під арештом старшого матроса з катера «Нікополь»

25 листопада російські силовики біля берегів Криму захопили три українські кораблі і 24 членів їхніх екіпажів

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Суддя підконтрольного Росії Верховного суду Криму Андрій Палій 25 грудня відмовив у задоволенні апеляційної скарги українському військовому, старшому матросу з катера «Нікополь» В’ячеславу Зінченку, захопленому біля берегів анексованого Криму 25 листопада.

При цьому суддя переглянув термін обраного запобіжного заходу, скоротивши його на одну добу, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Таким чином Зінченко залишиться в московському СІЗО до 24 січня 2019 року.

Адвокат моряка Еміне Авамілєва заявила, що відбувся збройний конфлікт, і її підзахисний після цього конфлікту має статус військовополоненого, а питання утримання під вартою мав розглядати військовий суд.

Також у своєму виступі вона зазначила, що Зінченко має родичів у Сімферополі і Феодосії, які готові розмістити моряка в разі рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Сам 20-річний матрос Зінченко після засідання повідомив адвокату, що ні в чому не має потреби, умови утримання в камері назвав нормальними. Він попросив передати рідним, що «все в порядку, тримаюся, сподіваюся, що скоро звільнять». Зінченко також повідомив, що з ним «розмовляв без протоколу» співробітник ФСБ Росії, але він крім особистих даних йому нічого повідомляти не став.

Раніше 25 грудня суддя Верховного суду Криму Андрій Палій відмовив у задоволенні апеляційної скарги іншим захопленим українським військовим: мічману Андрієві Шевченку, а також капітану третього рангу Володимиру Лісовому.

Підконтрольний Кремлю суд 25 листопада має також розглянути апеляції на арешт матроса з буксира «Яни Капу» Сергія Чуліби і співробітника СБУ Андрія Драча.

Захоплений український моряк після судового засідання в окупованому Росією українському Криму. Сімферополь, 28 листопада 2018 року. Згодом усіх полонених моряків перевезли до Москви
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25 листопада російські силовики біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України: катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. Крім того, російські силовики захопили і 24 членів екіпажів українських кораблів, троє з яких були поранені.

Російські суди в анексованому Криму заарештували українських військових, яких звинувачують у «незаконному перетині кордону». Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

Росія обстріляла українські кораблі
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Росія обстріляла українські кораблі

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