Закрити порти ЄС для суден Росії й підготувати санкції закликав Європарламент

Європарламент в ухваленій 12 грудня резолюції закликає країни-члени закрити для російських суден, які прибувають з Азовського моря, доступ до портів ЄС до того часу, поки Росія не звільнить прохід Керченською протокою в Азовське море.

«Європарламент закликає країни-члени закрити доступ до портів ЄС для російських суден, які прибувають з Азовського моря, доки Росія не відновить вільну навігацію через Керченську протоку та в Азовському морі, – йдеться у резолюції.

Європарламентарії також засуджують навмисний акт агресії Росії проти України, здійснений 25 листопада в Керченській протоці та вимагають негайного і безумовного звільнення українських кораблів та моряків, які повинні мати статус військовополонених.

З огляду на дії Росії в Керченській протоці, європейські депутати закликали підготувати додаткові санкції.

«Закликаємо ЄС та держави-члени впровадити цілеспрямовані санкції в разі, якщо 24 українських військовослужбовці не будуть звільнені та якщо матиме місце подальша військова ескалація», – йдеться в документі.

Європейський парламент 11–12 грудня підбивав підсумки та дав свою оцінку реформам, які були здійснені в Україні з моменту, коли два роки тому набрала чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС. У звіті на цю тему, підготовленому доповідачем з питань України, німецьким євродепутатом Мікаелем Ґалером, відображені не лише оцінки прогресу, а й виклики, що стоять перед Україною. Зокрема, пропонують кроки для посилення тиску на Росію через нещодавню агресію в Керченській протоці та вимагають посилених дій для подолання української корупції. Зведений варіант резолюції був підтриманий голосуванням на пленарній сесії Європарламенту 12 грудня.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.