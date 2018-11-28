ЄС вимагає від Росії «негайного й безумовного» звільнення моряків, суден та обладнання – Моґеріні

Європейський союз стривожений використанням Росією сили на тлі зростання мілітаризації Чорноморського та Азовського регіону, які є неприйнятними, заявляє Високий представник ЄС із закордонної та безпекової політики Федеріка Моґеріні.

«Європейський союз вкрай занепокоєний останнім небезпечним зростанням напруження в Азовському морі та Керченській протоці, що призвело до арешту українських суден та їхніх екіпажів Росією, а також обстрілом та пораненнями кількох українських моряків», – повідомила Моґеріні, зауваживши, що ЄС очікує від Росії гарантій вільного, безперешкодного руху через Керченську протоку в бік Азовського моря, як того вимагає міжнародне право.

Вона зазначила, що ЄС закликає всіх до якнайбільшої стриманості для негайної деескалації ситуації.

«У цьому контексті ЄС рішуче закликає Росію звільнити без жодних умов і без зволікань затримані судна, їхні екіпажі та обладнання», – каже голова європейської дипломатії, наголосивши на тому, що Європейський союз «суворо засуджує порушення міжнародного права Росією, через незаконну анексію Кримського півострова в 2014 році.

«Побудова Керченського мосту вважається новим порушенням незалежності й територіальної цілісності України», – зауважила Моґеріні, наголошуючи на «цілковитій підтримці України, її суверенітету й територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

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Наразі затримані українські моряки в анексованій Керчі, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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