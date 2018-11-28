Воєнний стан не торкнеться звичайного життя жителів Одещини – голова ОДА

Жителі Одеської області не відчуватимуть воєнного стану – їхні права не будуть обмежені. Таку заяву зробив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов під час виступу перед журналістами. Воєнний стан запроваджено в Одеській області з 26 листопада.

«Це такий превентивний захід, який націлений на зміцнення оборони нашої країни в конкретно нашій області. Тому що існує явна загроза з боку Росії щодо вторгнення на територію України. Ми це побачили під час агресії по відношенню до наших військово-морських сил в Керченській протоці», – заявив Степанов.

Він також зазначив, що, якщо в інших дев’яти областях штаби оборони були створені тільки зараз, то в Одесі такий штаб працює з березня 2017 року. За словами Степанова, введення воєнного стану навіть не загрожує проведенню виборів у Визирській сільській об’єднаній територіальній громаді – вони заплановані на 23 грудня 2018 року.

Степанов наголосив, що загальної мобілізації та конфіскації майна громадян не буде, жодних заборон на переміщення через кордон або всередині області не існує. Заходи будуть стосуватися підсилення взаємодії правоохоронних та військових структур в області на випадок можливого вторгнення.

В разі необхідності військові можуть викликати так звану оперативну чергу першого резерву – ветеранів антитерористичної операції. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, голова ОДА також наголосив, що конфлікт через військовий аеродром «Шкільний» в Одесі вичерпав себе і зараз проблем із спірним статусом деяких територій вже немає.

«Все, що стосується життєдіяльності громадян Одеської області, працює в звичайному режимі. Комендантської години не буде і вона не планувалася. Що стосується блокпостів і посиленого режиму – звичайно, посилені всі заходи безпеки щодо перетину кордону із Придністров’ям. Посилені заходи безпеки щодо перетину кордону громадянами Росії», – заявив Степанов. Він припустив, що для перевірок можливо будуть зупиняти більше автомобілів.

Президент Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні» 28 листопада. Раніше документ підписав голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

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Згідно з ухваленим Верховною Радою законом, воєнний стан запроваджується в десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Рішення ухвалили після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі, а також затримали 24 українських моряків.

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За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.