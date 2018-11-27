Комендантську годину в Бердянську не вводитимуть – голова Запорізької ОДА

Комендантська година на території Бердянську не запроваджуватиметься, повідомив під час своєї прес-конференції очільник Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль.

«Питання про ведення комендантської години не стоїть. Комендантська година може бути введена лише в тому випадку, коли буде ескалація військового конфлікту в зоні Азовського узбережжя. Тоді, для посилення заходів безпеки, можливий такий захід. Але на сьогоднішній день таке питання відсутнє», – заявив він.

Бриль також спростував інформацію про конфіскацію майна та інших обмежень прав громадян, назвавши її «міфами через необізнаність».

Читайте також: Україна ввела обмеження на в’їзд громадян Росії: за добу відмовила у в’їзді 75 росіянам​

«Під час дії воєнного стану не планується заходів конфіскації автотранспорту та іншої власності, примусової трудової повинності, розквартирування особового складу в приватному житлі тощо. Стосовно інших заходів, як наприклад, введення комендантської години чи обмеження торгівлі спиртними напоями – вони можуть бути введені в дію у випадку необхідності та посилення небезпеки вторгнення військ Росії», – повідомив чиновник.

Він додав, що всі органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, військові формування, правоохоронні органи переведені на посилений варіант несення служби, а також скасовані відпустки і відрядження службовців.

«На сьогодні всі на робочих місцях і готові виконувати відповідні задачі», – стверджує Бриль.

Керівник Запорізької ОДА також повідомив, що вже відбулося перше засідання ради оборони області, яка має почати працювати у зв’язку з запровадженням в регіоні воєнного стану. Наразі розглядається можливість відновлення роботи блок-постів на території регіону, створених у 2014 році, та запровадження інших заходів з метою посилення безпеки в області.

Костянтин Бриль також закликав населення регіону з розумінням поставитися до можливих перевірок багажу та документів, а також звернувся до громадських та політичних організацій з проханням утриматися від організації масових заходів.

Напередодні постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив про загрозу вторгнення та захоплення Росією українських міст Маріуполь і Бердянськ.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані. (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у низці областей України.