Україна ввела обмеження на в’їзд громадян Росії: за добу відмовила у в’їзді 75 росіянам

«Настоящее время»,

Білоруська редакція Радіо Свобода

Державна прикордонна служба України повідомила, що з понеділка з різних причин українські прикордонники в столичних аеропортах не пустили в країну близько 80 громадян Російської Федерації.

«Із учорашнього дня в столичних аеропортах з різних причин відмовлено у в’їзді понад 75 громадянам Росії», – сказали в ДПСУ.

Прикордонники посилалися на відсутність відповідних та належним чином оформлених документів, відсутність чіткої мети приїзду в Україну тощо.

Голова Херсонської обласної адміністрації Андрій Гордєєв вранці 27 листопада заявив про введення обмежень для громадян Росії на пунктах пропуску, через які з України можна потрапити на територію окупованого Росією Криму. Йдеться про пункти пропуску «Чаплинка», «Каланчак» і «Чонгар».

«Пункти пропуску зараз працюють в режимі обмеженого перетину щодо громадян Російської Федерації. Як туди, так і назад. Що стосується громадян України та інших держав, то їх пропускають через українські пункти пропуску в обидва боки без обмежень», – цитує Гордєєва новинне агентство УНН.

Як розповіла російському сайту «Фонтанка» одна з пасажирок, Дарина Мерненко з Петербурга, у столицю Білорусі група з 15 осіб вирушила о 5-й ранку 27 листопада рейсом білоруської компанії Belavia. У Києві їх кілька годин протримали в транзитній зоні, «не запропонувавши ні води, ні їжі», а потім депортували назад до Мінська. У закордонному паспорті, за її словами, прикордонники поставили росіянам позначку «відмовлено у в’їзді в Україну».

У державному прикордонному комітеті Білорусі пізніше підтвердили, що повітряним транспортом із Києва повернулися 47 росіян, яким відмовили у в’їзді на територію України. Але, за їхніми словами, прикордонні служби України не інформували білоруську сторону про які-небудь зміни порядку перетину кордону іноземними громадянами.

Офіційний представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський розповів у понеділок кореспондентові білоруського новинного сайту TUT.BY: «Починаючи з учорашнього дня, близько 50 осіб повернули до Мінська. Це торкнулося чотирьох рейсів «Белавіа»: трьох учора і ще одного сьогодні. Найчисленніша група тих, кого повернули назад, була сьогодні. Якщо вчора повернулися 12 осіб, то сьогодні – 35».

Бичковський зазначив, що до всіх цих росіян у білоруських прикордонників на вильоті питань не виникло.

«Причину не пропуску не називають. Інформації від державної прикордонної служби України щодо зміни порядку перетину кордону іноземними громадянами, в тому числі, Російської Федерації, не надходило», – повідомив Бичковський.

Росія і Україна припинили пряме авіасполучення між країнами 25 жовтня 2015 року. Відтоді громадяни обох країн змушені добиратися транзитом, через інші держави, часто – через Мінськ.

Мінський аеропорт як транзитний для польотів в Україну використовують, серед інших, пасажири української авіакомпанії «МАУ». За інформацією Державного прикордонного комітету Білорусі, з цих рейсів громадян Російської Федерації в Мінськ не повертали.

У Державній прикордонній службі України не підтверджують інформацію про точну кількість громадян Росії, яким у понеділок відмовили у в’їзді на українську територію.

«Зазвичай, після агресії Росії проти України, яка почалася в 2014 році, ми більш пильну увагу приділяємо саме громадянам Росії. Згідно з українським законодавством, ми можемо відмовити іноземцям у в’їзді, якщо вони не можуть підтвердити мету своєї поїздки або становлять загрозу національній безпеці», – повідомили Радіо Свобода в прес-центрі Державної прикордонної служби України.

Увечері 26 листопада Верховна Рада схвалила запровадження воєнного стану в Україні на 30 днів, його введуть з 28 листопада на території десяти областей, які межують з Росією і Придністров’ям (сепаратистським регіоном Молдови). Однак офіційно указ про введення воєнного стану ще не підписаний президентом Петром Порошенком.

Воєнний стан запропонували ввести після інциденту в Керченській протоці.

25 листопада українські військові заявили, що групу їхніх кораблів спочатку протаранили, а потім обстріляли сили російських військових – поза територією, яку Росія після окупації Криму називає своєю.

Відео сайту «Настоящее время»:

У ФСБ РФ визнали, що Росія обстріляла броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь». Україна заявила, що ці катери і рейдовий буксир «Яни Капу» захопив російський спецназ. Поранення отримали шість українських військовослужбовців, двоє з яких перебувають у важкому стані.

27 листопада в окупованому Севастополі відбувалися «суди» над затриманими моряками. За даними Генштабу ЗСУ, всього на судах перебувало 23 людини, в тому числі два співробітники СБУ.

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