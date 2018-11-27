В РНБО уточнили, коли саме починається воєнний стан

Згідно з ухваленим Верховною Радою законом воєнний стан в десяти областях України введений з 26 листопада, повідомляє Рада національної безпеки і оборони. Відповідне уточнення поширила прес-служба РНБО.

Як пояснюють у повідомленні, спершу РНБО пропонувала президенту України Петру Порошенку запровадити воєнний стан на два місяці по всій Україні. Але згодом, під час обговорення відповідного закону, президент погодився обмежити воєнний стан одним місяцем і десятьма східними і південними областям.

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«Відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (№9338), ухваленого парламентом 26 листопада, воєнний стан в Україні введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14:00 26 листопада по 14:00 26 грудня 2018 року», – уточнюють в РНБО.

Раніше в засобах масової інформації була поширена інформація, що дія воєнного стану починається 28 листопада. Таку дату назвав у своїй заяві президент України Петро Порошенко.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані. (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у низці областей України.