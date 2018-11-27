Воєнний стан не вплине на роботу шкіл – МОН

Запровадження воєнного стану в десяти областях України не вплине на роботу навчальних закладів, запевняють у Міністерстві освіти і науки. Таким чином у відомстві прокоментували отримані звернення з цього питання.

Голова Лілія Гриневич у своєму коментарі попросила батьків і працівників освітніх закладів зберігати спокій.

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«Сьогодні, і ми сподіваємося, що надалі, жодних змін у роботі закладів освіти не передбачається. Це, зокрема, стосується роботи закладів, що розміщені на території десяти областей, де запроваджено воєнний стан. Про будь-які зміни, якщо вони трапляться, ми обов’язково оперативно інформуватимемо», – обіцяє Гриневич.

Вона додає, що вносити зміни до пропускного режиму та графіку шкіл міністерство також не планує.

Однак у МОН уточнюють: введення воєнного стану дає можливість військовим адміністраціям, у разі їх створення, впливати на забезпечення закладів освіти, встановлювати посилену охорону, використовувати потужності та майно шкіл, а також регулювати роботу закладів, зокрема, запроваджувати комендантську годину.

Гриневич переконує, що будь-які зміни в роботі шкіл матимуть місце тільки якщо «цього вимагатиме захист країни та, передусім, безпека дітей».

Верховна Рада 26 листопада ухвалила законопроект, який умовжливлює запровадження воєнного стану. Його буде введено на 30 днів з 09:00 28 листопада у наступних областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях.

Приводом сталое те, що 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі.

Шістьох із 23 українських військових поранено, двоє у важкому стані.