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27 Листопад 2018, Київ 15:57
Новини | Суспільство

Воєнний стан не вплине на роботу шкіл – МОН

Голова міністерства Лілія Гриневич обіцяє, що МОН буде інформувати про зміни, якщо такі матимуть місце

Запровадження воєнного стану в десяти областях України не вплине на роботу навчальних закладів, запевняють у Міністерстві освіти і науки. Таким чином у відомстві прокоментували отримані звернення з цього питання.

Голова Лілія Гриневич у своєму коментарі попросила батьків і працівників освітніх закладів зберігати спокій.

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«Сьогодні, і ми сподіваємося, що надалі, жодних змін у роботі закладів освіти не передбачається. Це, зокрема, стосується роботи закладів, що розміщені на території десяти областей, де запроваджено воєнний стан. Про будь-які зміни, якщо вони трапляться, ми обов’язково оперативно інформуватимемо», – обіцяє Гриневич.

Вона додає, що вносити зміни до пропускного режиму та графіку шкіл міністерство також не планує.

Однак у МОН уточнюють: введення воєнного стану дає можливість військовим адміністраціям, у разі їх створення, впливати на забезпечення закладів освіти, встановлювати посилену охорону, використовувати потужності та майно шкіл, а також регулювати роботу закладів, зокрема, запроваджувати комендантську годину.

Гриневич переконує, що будь-які зміни в роботі шкіл матимуть місце тільки якщо «цього вимагатиме захист країни та, передусім, безпека дітей».

Що в Краматорську думають про воєнний стан – опитування
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Що в Краматорську думають про воєнний стан – опитування

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Верховна Рада 26 листопада ухвалила законопроект, який умовжливлює запровадження воєнного стану. Його буде введено на 30 днів з 09:00 28 листопада у наступних областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях.

Приводом сталое те, що 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі.

Шістьох із 23 українських військових поранено, двоє у важкому стані.

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