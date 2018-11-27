Посол України при ЄС: воєнний стан – для захисту України від вірогідного відкритого нападу, інформацію про яку має Київ

Закон, про впровадження воєнного стану, що був ухвалений як наслідок відкритої атаки Росії проти Збройних сил України, цілком законний і націлений на готовність відбити подальшу агресію, пояснив у Європейському парламенті голова Місії України при ЄС Микола Точицький.

«Це вимушений крок у відповідь на першу відкриту агресію Росії проти ЗСУ. Закон про впровадження воєнного стану ухвалений відповідно до чинного законодавства і покриває чітко визначені території, які межують із кордоном агресора. Закон абсолютно не впливає на початок і проведення виборчої кампанії. Цей крок не спрямований проти когось, мова не йде про оголошення війни. Масової мобілізації як такої не буде, а банки й фінансові установи працюватимуть в звичному режимі», – повідомив Радіо Свобода посол, коментуючи свій виступ на заході комітету закордонних справ Європейського парламенту, присвяченому 5-й річниці Революції гідності.

Чутки про конфіскації транспорту та інше – цілком безпідставні, пояснив Точицький.

«Йдеться про те, що українські Збройні сили мають бути готовими відбити відкриту агресію, захистити державний кордон та народ. Президент, Рада нацбезпеки мають чітку інформацію, що це може відбутися», – додав посол.

Водночас не виключаються й нові санкції проти Росії з боку ЄС, заявляє Микола Точицький.

«Все, що відбувається в Азові, шкодить не лише торгівлі та економіці України. Там арештовувались, перевірялись більше ніж 230 цивільних суден, включно із численними кораблями під європейськими прапорами. Очевидно, що втрати несе і Європейський союз, тож реакція має бути, включно із санкціями», – пояснив Радіо Свобода голова Місії України при ЄС.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані. (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.