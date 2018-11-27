Указ про введення воєнного стану наразі не накладає обмежень на економічну діяльність в Україні – Мінекономрозвитку

Указ про введення в Україні воєнного стану наразі не накладає обмежень на економічну діяльність на всій території держави. Про це повідомили у міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

«Суб’єкти господарювання та громадяни можуть здійснювати економічні операції в звичайному режимі», – ідеться у повідомленні.

У міністерстві обіцяють оперативно повідомляти про будь-які зміни в режимі здійснення економічної та зовнішньоекономічної діяльності.

Водночас на тлі повідомлень про запровадження воєнного стану в Україні в обмінниках відбулося стрімке зростання курсу долара США – в середньому до 29 гривень за одну одиницю американської валюти.

У НБУ 26 листопада завили, що ліквідність банківського сектору становить близько 75 мільярдів гривень, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування в разі запровадження воєнного стану.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані. (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.