НБУ понизив офіційний курс гривні

Національний банк України на 27 листопада понизив офіційний курс гривні на 10 копійок.

Як йдеться в повідомленні на сайті фінансового регулятора, офіційний курс встановлено на рівні 27 гривень 89 копійок за долар США у порівнянні з 27 гривнями і 79 копійками у понеділок.

Водночас на тлі повідомлень про запровадження воєнного стану в Україні в обмінниках відбулося стрімке зростання курсу долара США – в середньому до 29 гривень за одну одиницю американської валюти.

У НБУ 26 листопада завили, що ліквідність банківського сектору становить близько 75 мільярдів гривень, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування в разі запровадження воєнного стану.