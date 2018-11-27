«Зрада скасовується»? Соцмережі про запровадження воєнного стану

Верховна Рада України ввечері 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб в деяких областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Радіо Свобода зібрало реакції користувачів соцмереж.

Воєнний стан запроваджується у 10 областях України. Це – Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська області.

​Голосуванню у Верховній Раді передували тривалі обговорення та суперечки між депутатами. Причини – термін дії воєнного стану та можливе скасування або перенесення виборів президента України.

У підсумку рішення підтримали 298 народних депутатів. Після цього парламент встановив дату проведення президентських виборів – 31 березня 2019 року.

Народний депутат Борислав Береза констатував: «Зрада скасовується».

Багато хто задоволений тим, що Верховна Рада змогла досягти компромісу.

«Cьогодні ввечері президент і парламент в ситуації із запровадженням воєнного стану проявили політичну мудрість, це не перебільшення», – вважає журналіст Юрій Бутусов.

«Складно уявити собі, щоб прем'єр-міністр та президент запевняли парламент у чомусь взагалі. Та йшли з ним на компроміси», – пише редактор журналу «Новое время» Віталій Сич.

Не всі залишились задоволені якістю дискусії у Верховній Раді: «У результаті в залі говорили про що завгодно, тільки не про найважливіше».

І рішенням теж.​

Та й багато запитань усе ж поки залишаються без відповідей.

Без жартів теж не обійшлось. ​

«Наші суперечності множаться з неймовірною швидкістю. Але каміння, яке дрібнішає, перетворюється на пісок», – підсумував український філософ та письменник Володимир Єрмоленко.

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Російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил Збройних сил України.

У ВМС повідомили про три захоплені українські кораблі й шістьох поранених.

У Росії заявили про «провокацію Києва» і сказали, що поранених троє.