Силу Росія продемонструвала, але ніяких балів не здобула – Дмитро Кулеба

Учасники програми «Ваша Свобода»: Сергій Гайдук, командувач ВМС України у 2014-2016 роках; Мирослав Гай, офіцер ЗСУ, заступник голови Ради військового резерву при Генштабі ЗСУ; Андрій Тетерук, народний депутат України («Народний фронт»), член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони; Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи.

​Події у Керченській протоці, де російські силовики атакували три українські кораблі, вчинивши таран, стрілянину на ураження, використовуючи штурмовики Збройних сил Російської Федерації, навіть ударні вертольоти, спричинили відповідь керівництва України. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони одноголосно підтримав рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження воєнного стану.

Олександр Лащенко: Пане Гайдук, події, які сталися напередодні в районі Керченської протоки – це справді привід, щоб запровадити в Україні воєнний стан?

Якщо раніше ховалися під любими привода – «настамнєту», «зелені чоловічки», то зараз кораблі ФСБ розіграли ситуацію і таранили, і стріляли, і здійснювали штурм наших кораблів

​Сергій Гайдук: Події, які відбулися в даній ситуації на Азовському морі – це системні дії Російської Федерації по ескалації агресії і не лише військової, але й політичної, економічної, соціальної на приморському фланзі Операції об’єднаних сил. Ситуація, яка вчора відбулася, демаскувала. Якщо раніше ховалися під любими привода – «настамнєту», «зелені чоловічки», «шахтарі і трактористи», то зараз відверто спланований сценарій, коли кораблі ФСБ розіграли ситуацію і таранили, і стріляли, і здійснювали штурм наших кораблів. Тому це спланована операція. Військові кораблі мають імунітет, тобто це є територія України, і формулювання, які подаються, що це – агресія проти військових кораблів, не вірні. Це агресія проти України. Як наслідок, ті рішення, які приймаються, мають право на життя.

Головне стратегічне завдання росіян – створення протидії східному флангу НАТО

Об’єктом морського впливу, в даному плані обмеження судноплавства, економічного впливу, у тому числі і на приморські регіони є не лише Україна. Росія посягнула і на міжнародне судноплавство – почала грати у гру «міжнародного судноплавства» не за правилами Міжнародної морської організації, а за російськими. Неправомірні силові дії Російської Федерації – вони повинні бути однозначні на морі. Атака порту Маріуполь – це буде крайня точка чи фаза, як політичні, соціальні, економічні, гібридні заходи, які проводить Росія в Азовському морі, не принесуть результату або себе вичерпають. Тоді може бути пряма агресія і пряма висадка десанту.

Те, що зараз створюється в Азовському морі – це «бутилка», яка має курку з квитком в одну сторону. Учора демонстрація цього була. Якщо Росія захоче – розтягне на буксирах і нікого не пустить. Вона диктує за рахунок агресивності, за рахунок розуміння того, що силовий спосіб – це інструмент просування націнтересів, свої правила.

Але всі дії в Азові прив’язані до Криму. Ситуація, яка була вчора, почалася з того, що Росія почала волати, що наші три катери перетнули «російський державний кордон», які вони самі собі намалювали в АРК. Створення ракетної тріади в АРК – це більш головне завдання росіян. Головне стратегічне завдання росіян – створення протидії східному флангу НАТО, розгортання баз, наприклад, в Румунії, в Польщі. А Україна знаходиться, як авангард цього протистояння між східним флангом НАТО і Росією.

– Пане Гай, яка ваша позиція, потрібен воєнний стан зараз, на п’ятий рік війни?

Ніхто не буде забирати у громадян автівки на вулиці і ходити по підприємствах мобілізовувати транспорт вантажний

​Мирослав Гай: У військово-політичного керівництва країни є набагато більше інформації, ніж у всіх, для прийняття такого рішення. Однозначно, що таке рішення буде сприйняте суспільством по-різному. Я думаю, що воно наразі виправдане. Якби це було не так, то його не приймали би. Дії росіян учора були абсолютно незаконні. Це фактично піратство або військова агресія. Треба, щоб зараз юристи визначалися у трактуванні. Це серйозний інцидент. Терміново скликається спецкомісія НАТО, Радбез ООН – такої швидкої реакції не було би ніколи, якби всі не розуміли загрози, які зараз несе Російська Федерація безпеці в регіоні.

Президент звернувся до ветеранів і до оперативного резерву першої черги (до солдат та офіцерів, які мають досвід участі у бойових діях) бути готовими. Як тільки запровадять воєнний стан, то такі мають бути готові впродовж 22 годин прибути у свої військові частини. Але визначати порядок можливої часткової мобілізації буде Генштаб в залежності від потреб. Як мінімум, на три місяці держава точно має право мене мобілізувати. Вже командування Десантно-штурмових військ офіційно звернулося до резервістів з проханням бути готовими поповнити лави ЗСУ.

Ніхто не буде забирати у громадян автівки на вулиці і ходити по підприємствах мобілізовувати транспорт вантажний. Це все робитиметься в установленому порядку Генштабом, Міноборони і РНБО.

– Пане Тетерук, все-таки варто, на думку більшості членів комітету, запровадити в Україні воєнний стан. Чому варто? І яким буде цей воєнний стан?

Андрій Тетерук: Це пов’язано з відкритою, явно агресією Російської Федерації у Керченській протоці і свідчить про високий рівень загрози не тільки на морі, а й на суші. Водночас весь дипломатичний корпус працює над тим, щоб за допомогою міжнародних організацій привернути увагу світової спільноти щодо агресії Російської Федерації проти України, цинічного порушення морського права, низки інших міжнародних договорів. Все це не має залишитися безкарним для Російської Федерації.

В режимі воєнного стану перебувають Ізраїль, Єгипет. Українці, які там перебувають, розуміють, що перебувають просто під додатковим контролем збройних сил

У більшості громадян України суттєвих змін у їхньому щоденному житті не відбудеться. В режимі воєнного стану перебувають Ізраїль, Єгипет. Українці, які там перебувають, розуміють, що перебувають просто під додатковим контролем збройних сил. Ми не голосуємо за те, щоб применшити права українців заради самого применшення. Насамперед йдеться про адекватну реакцію та агресію Російської Федерації. Виборчі і інші процеси, які відбуваються у демократичних державах, також будуть проходити відповідно до умов, в яких ми існуємо. У даному контексті ставити вибори головнішими, ніж виживання і існування нашої держави, є неправильним, непатріотичним і безглуздим.

– Пане Кулеба, Україна заявила про те, що проситиме західних партнерів про запровадження чергових пакетів санкцій проти Росії. Наскільки таку позицію Києва підтримують у Європі зокрема?

Силу вони продемонстрували, продемонстрували, що готові перетинати лінії, але ніяких балів вони у зв’язку з цим не здобули

​Дмитро Кулеба: Однозначно, що поділяють усвідомлення рівня загрози, який створила вчора Російська Федерація в Азові. Це дуже серйозний аргумент для того, щоб посилити санкційний тиск. Але це не ті рішення, які ухвалюються швидко. Поставлені завдання послам працювати з нашими міжнародними партнерами на цьому напрямі.

Радбез ООН не зможе ухвалити жодного рішення через наявність у цьому органі права вето Росії. Але це засідання важливе для того, щоб чітко пролунали на весь світ оцінки російських дій вчорашніх, щоб був максимально наданий фактаж, таким чином сформований політичний тиск на Російську Федерацію.

Вони показують свою силу, при цьому грубо порушуючи ті норми, на яких ґрунтується західний світ. Силу вони продемонстрували, продемонстрували, що готові перетинати лінії, але ніяких балів вони у зв’язку з цим не здобули.