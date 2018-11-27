Радіо Свобода Daily: воєнний стан на 30 днів для 10 областей України

30-денний воєнний стан

В Україні запровадили воєнний стан на 30 днів – із 9.00 28 листопада у 10 областях України. Це – Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська області.

Дане рішення підтримали 276 депутатів парламенту. Перед голосуванням з трибуни Ради президент України закликав депутатів підтримати цю ініціативу. Одразу після цього на голосування винесли Постанову про призначення чергових виборів президента України на 31 березня наступного року.

Повний текст указу Петра Порошенка щодо підготовки до воєнного стану тут.

Що відомо про захоплених моряків?

За наявними даними, у полон до росіян потрапило 23 українські моряки. Шестеро були поранені. Їхні імена були оприлюдені у ЗМІ, втім ВМСУ не підтвердили і не спростували цю інформацію. У окремому матеріалі розповідаємо що відомо про полонених й наводимо розповіді їхніх родичів.

Як фактологічний доказ цілеспрямованої агресивної ескалації ситуації у Чорному та Азовському морях Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив переговори російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ

Засідання Радбезу ООН і Комісії Україна-НАТО

Представники західних країн висловили підтримку Україні. Зі спільною заявою про це від імені США, Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Франції та Швеції виступила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі. Вона, зокрема, назвала провокацією саме дії Росії. Її напад на українські кораблі є «небезпечною ескалацією і порушенням міжнародного права», наголосила Гейлі.

Звільнення членів екіпажів українських військових кораблів, вимоги розблокувати морський рух через Керченську протоку й досягнення деескалації напруження, – такі основні результати засідання Комісії Україна-НАТО, скликаного в екстренному порядку на вимогу офіційного Києва.

А у ЄС не виключають нових санкцій проти Росії у зв’язку з ескалацією ситуації в Азовському морі. Про це йшлося у понеділок на зустрічі послів ЄС, присвяченій загостренню конфлікту. Обговорення цього питання продовжать і сьогодні.

Воєнні стани у світі

Світова історія нараховує чимало прикладів запровадження воєнного стану, але єдиних правил немає – кожна країна діє в надзвичайних ситуаціях згідно зі своїми правовими регулюваннями. Ми вирішили поцікавитись як і навіщо вводили воєнний стан в інших країнах?

Уся ж хронологія подій у нашому Живому блозі.

Багато коментарів і реакцій зібрано і у нашому спецефірі.

Протести на західному кордоні

Та напруга цього дня зростала не лише у столиці України, а й на її західному кордоні. Три з шести пунктів пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області третій день блокуються власниками автомобілів з іноземною реєстрацією – у Шегині, Краковці і Рава-Руській. У Грушові, Угринові і Смільниці пункти розблоковані і працюють у звичному режимі. Заручниками ситуації стали тисячі людей в автомобілях і автобусах, водії кількох сотень вантажівок. Чого ж домагаються протестувальники ще раз нагадує наша кореспондентка, що побувала на одному з заблокованих пунктів пропуску.

Четверте місце на «Дитячому Євробаченні»

І хоч трішки про приємне на завершення. Українка Дарина Красновецька посіла четверте місце на «Дитячому Євробаченні-2018», фінал якого відбувся 25 листопада в столиці Білорусі Мінську. В її пісні, зокрема, є слова: «We say love, no war».

Не панікуйте і стежте за перебігом цих незвичайних подій разом з нами!

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