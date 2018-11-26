На Львівщині заблоковані 3 пункти пропуску на кордоні з Польщею. Ситуація напружена

Краківець –​ Три з шести пунктів пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області вже два дні блокуються власниками автомобілів на іноземній реєстрації – у Шегині, Краковці і Рава-Руській. У Грушові, Угринові і Смільниці пункти розблоковані і працюють у звичному режимі. Заручниками ситуації стали тисячі людей в автомобілях і автобусах, водії кількох сотень вантажівок. Чого домагаються протестувальники?

Черга із фур перед пунктом пропуску у Краковці розтягнулась на кілька кілометрів, як і у Рава-Руській і Шегині. Нерви водіїв не витримують.

У Рава-Руській удень вони перекрили в’їзд до кордону учасникам протесту на машинах із іноземними номерами. Останнім, щоб долучитись до протестувальників, довелось їхати полем. У Краковці водії наразі не вдаються до рішучих дій. Але, як розповів Радіо Свобода водій із Дніпра Юрій Гарін, він із іншими водіями ходив до власників «євроблях» із проханням пропустити фури.

Я їду із Хотина, везу у Польщу 23 тонни українського яблучного соку, який не може довго так перебувати у дорозі

«Я їду із Хотина, везу у Польщу 23 тонни українського яблучного соку, який не може довго так перебувати у дорозі, може зіпсуватись. Третю добу тут стою, а з дорогою це чотири дні. Ніхто нічого не знає. Як я ставлюсь? Можна зрозуміти людей, які добиваються змін, але це неповага до нас – водіїв фур. Це ж якось вирішувати потрібно, але не тут. Це не вирішить питання, треба йти до влади, але простим роботягам, які їдуть заробляти гроші, робити такі проблеми? Є от заправка і фірма піклується, відшкодовує, фірма, де я працюю, має збитки», – говорить водій Юрій Гарін.

Неподалік вантажівок утворилась черга із кількох рейсових автобусів із різних міст України і Польщі. 25 листопада їх протестувальники не пропускали через кордон узагалі, за винятком тих, де були діти, але після того, як зі Львова приїхали громадські активісти з проханням дозволити проїхати дітлахам. 26 листопада «євробляхарі» пропускали один рейсовий автобус на годину.

Люди почуваються заручниками ситуації

В автобусі, який прямував зі Львова у Вроцлав, втомлені люди. Дехто із пасажирів повернувся у Львів, як і чимало автобусів теж.

Ходили жінки і просили пропустити, але ніхто не пішов нам назустріч

«Я їду у Вроцлав. У Львові сіли в автобус о 18.30 25 листопада. Ми були о 20 годині 14 чи 15 автобусом. Ходили жінки і просили, щоб пропустили нас, пояснювали, але ніхто не пішов нам назустріч. Заправка, мотель. Туди і ходили по чай чи в туалет», – каже пасажир Віктор Медвідь.

Від цього не мають потерпати прості люди

«Я їду у Познань, де навчаюсь. Маю ще пересадку і квиток, але вже у мене він пропав. Не був готовий чекати ось так. Не взяв нічого їсти, бо о 9 ранку мав бути у Познані. Я вчора виходив до людей, розмовляв із ними, але вони стояли біля вогню, я говорив їм, що можна мітингувати, але від цього не мають потерпати прості люди. Вони відстоюють свої права, а в автобусах тримають людей», – розповів Андрій Козак.

Перед в’їздом у пункт пропуску розкидані шини, частину з яких запалили. Густий дим відчувають і бачать у сусідній державі. Перед зачиненими ворітьми час від часу виникають суперечки між водіями, яких не пропускають понад 20 годин і більше, і протестувальниками, які дуже «щедрі» на грубі лайливі слова, зокрема і на адресу журналістів. Від окремих учасників протесту було чути запах спиртного.

У Польщу пропускаємо лише раз на годину рейсовий автобус

«Ми випускаємо з пункту пропуску в Україну машини на українській реєстрації, автобуси, а на польській – не випускаємо. У Польщу пропускаємо лише раз на годину рейсовий автобус. Йдуть вантажі з товаром із Польщі, нехай нас підтримують. Моя машина на польській реєстрації. З Польщі возимо товар в Україну, а зараз нам заборонили», – говорить учасник протесту Степан Гарасим’юк.

«Я за бус 1997 року заплатив 9000 злотих у Польщі, це десь близько 2500 євро. Маю заплатити 2800 євро розмитнення (за новим законом – ред.). А де я маю взяти такі гроші?» – каже інший учасник протесту.

- Ви на цих машинах з польською реєстрацією возите товар в Україну?

- Так.

- А скільки податків платите?

- Які податки можемо платити? Я везу 500 кг товару, а дизельне пальне – це ж податки. Я кожні 5 днів перетинати мушу кордон.

- А куди везете свій товар? Чи комусь віддаєте на продаж?

- Торгуємо, віддаємо рідним на продаж.

- Скільки буде протестувати?

- Допоки не буде резонанс.

- А що саме вимагаєте?

- За короткий період часу вони зробили такий закон для людей, по свинськи. Люди далі домагаються, що вони мають далі робити з тими машинами. У Польщу машини на іноземній реєстрації впускають, а з Польщі треба мито платити.

- Перша вимога, щоб було так як було, як ми їздили раніше, нормально. Щоб захистити наші права, – розповідали протестувальники Радіо Свобода.

Депутати ухвалили драконівські закони

«Депутати ухвалили драконівські закони і я мав би заплатити 2700 євро за свою машину. У мене таких грошей нема, я готовий заплатити 350 євро, як у Польщі. Я не маю грошей їхати у Київ (протестувати), а маю гроші тут стояти. Чи створюємо незручності людям? Коли виганяли Януковича, то теж створювали незручності людям, які живуть на Інститутській», – каже мешканець Краковця, учасник протесту Василь Вовк.

​«А де Ви працюєте?»

«Ну, де... як пояснити. Їжджу в Польщу час від часу, вдома працюю. Вмію будівельні роботи всякі, – відповів протестувальник Вовк.

Особливо учасники протесту агресивно налаштовані до тих водіїв, які проїжджають на машинах із іноземною реєстрацією, сплативши мито.

Нас, громадян України, блокують інші громадяни України

«Ми приїхали вчора на розмитнення машини, перевожу автомобіль 2014 року, митний платіж понад 30 тисяч гривень, стоїмо з 10 години ранку 25 листопада. Я не можу тих протестувальників зрозуміти. Немає організації, ми звертались в поліцію і просили, що нас громадян України блокують інші громадяни України. Нас заблокували при виїзді з кордону в Україні і ніхто з тих людей не може пояснити чому, кожен із них має свої вимоги, хтось говорить про безкоштовне розмитнення, хтось про газ. Люди агресивно налаштовані, бо втомлені і мокрі, я їх теж розумію. Але вночі горіли шини, спалили знак, 90%, тих, хто тут був уночі, були нетверезі, ми з ними розмовляли», – каже водій із Рівного Віталій.

До блокувальників пункту пропуску у Краковці сьогодні приїжджали керівники Яворівської районної адміністрації, але діалогу не вийшло. Кожен залишився при власній думці.

Керівник Львівської митниці Левко Прокіпчук повідомив на брифінгу, що польські колеги поінформовані з ситуацією перед трьома пунктами пропуску і попросили скеровувати громадян на розблоковані пункти, які зараз перевантажені.

Ми зустрічаємося з тими громадянами, які блокують дороги, і з’ясовуємо їхні вимоги

«На даний час ми зустрічаємося з тими громадянами, які блокують дороги із’ясовуємо їхні вимоги. Вони хотіли, щоб їм порахували, яку суму вони мають заплатити за оформлення тих транспортних засобів, які їм належать. Ми це зробили, але значна частина громадян, які блокують дороги, фактично вимагають скасування закону, який набрав чинності 25 листопада. А це не є компетенція митниці», – каже Левко Прокіпчук.

Поліція порушила справи проти протестувальників

Акція власників машин на іноземній реєстрації спричинена ухваленими Верховною Радою 8 листопада цього року Законів 2611-VIII та 2612-VIII (які люди називають закони щодо «євроблях») про розмитнення автомобілів на єврономерах і посилення відповідальностігромадян за використання автомобілів на єврономерах.

Обидва закони набрали чинності 25 листопада 2018 року. Від початку дії законів, за інформацією митниці, жодна людина не звернулася з проханням, щоб оформати заставу в сумі податків, який би мала заплатити при імпорті, тобто ця сума податків залежить від віку транспортного засобу, типу двигуна.

«За інформаціє митниці, на дуже багатьох стоянках з польського боку є транспортні засоби, які українські громадяни залишили, повернувшись в Україну, або немає коштів або це дорого, тому вони лишають ті автомобілі на польській території і перетинають кордон, як пасажири вже на автомобілях із українськими номерами чи пішим переходом», –пояснює Прокіпчук

«Ще один стримуючий фактор, якщо купуєш машину, то не отримаєш субсидії. Тобто, якщо власник авто на іноземній реєстрації ту машину оформить на себе і сплатить податки, він втрачає право на оформлення субсидій», – каже начальник митниці.

Те, що власники машин на іноземних номерах заблокували пункти пропуску спричинило негативну реакцію користувачів соціальних мереж. Люди обурені, що група протестувальників взяла, по суті, в заручники своїх же громадян.

Не підтримую акцію, яка грубо порушує права інших громадян

«Я поважаю право громадян на захист своїх інтересів, але не підтримую акцію, яка грубо порушує права інших громадян. Блокування кордону призвело до того, що сотні українців стали заручниками ситуації і були заблоковані протестувальниками. У тому числі діти і люди з особливими потребами. Крім того, вживання алкоголю під час акції, яка, до речі, не зареєстрована, це ганьба. А ще, я так і не почула які саме вимоги цих людей. Більшість з них скандальні закони не читали і не знають, що саме їх не влаштовує», – наголосила Радіо Свобода громадський діяч зі Львова Наталія Шелестак, яка спеціально виїжджала на пункт пропуску у Краковці і просила протестувальників пропустити автобуси з дітьми.

Поліція чергує на всіх пунктах пропуску. Вона ідентифікує учасників протесту і стежить за ситуацією. Нацполіція відкрила кримінальні провадження за фактом блокування транспортних комунікацій на Львівщині.

Санкція статті передбачає покарання – штраф або виправні роботи, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі до трьох років.