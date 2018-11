Українка посіла четверте місце на «Дитячому Євробаченні»

Українка Дарина Красновецька посіла четверте місце на «Дитячому Євробаченні-2018», фінал якого відбувся 25 листопада в столиці Білорусі Мінську.

Переможницею пісенного конкурсу за результатами голосування глядачів і оцінками членів журі стала представниця Польщі Роксана Вегель з піснею Anyone I Want To Be.

Цьогоріч на сцену конкурсу вийшла рекордна кількість учасників – 20 конкурсантів з різних країн. «Дитяче Євробачення» – щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років.