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26 Листопад 2018, Київ 09:54
Новини | Події

Українка посіла четверте місце на «Дитячому Євробаченні»

Перемогу в «Дитячому Євробаченні» здобула Польща

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Українка Дарина Красновецька посіла четверте місце на «Дитячому Євробаченні-2018», фінал якого відбувся 25 листопада в столиці Білорусі Мінську.

Переможницею пісенного конкурсу за результатами голосування глядачів і оцінками членів журі стала представниця Польщі Роксана Вегель з піснею Anyone I Want To Be.

Цьогоріч на сцену конкурсу вийшла рекордна кількість учасників – 20 конкурсантів з різних країн. «Дитяче Євробачення» – щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років.

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