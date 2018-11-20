Україна відкриватиме Дитяче Євробачення-2018. Як йдеться на сайті конкурсу, першою з піснею Say love виступить 11-річна українка Дарина Красновецька.

Всього в конкурсі беруть участь представники 20 країн. Напередодні у білоруському Мінську відбулася офіційна церемонія відкриття Дитячого Євробачення-2018.

Дитячий пісенний конкурс «Євробачення» – щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовної спілки.

2 серпня суспільний мовник повідомив, що попри недофінансування, Україна все ж візьме участь у Дитячому Євробаченні-2018.

Дитячий пісенний конкурс «Євробачення» – щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовної спілки. Торік на «Дитячому Євробаченні» у Тбілісі перемогла співачка з Росії Поліна Богусевич.

Цього року фінал конкурсу відбудеться 25 листопада в столиці Білорусі Мінську.

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