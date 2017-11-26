У «Дитячому Євробаченні 2017» перемогла співачка з Росії

У фіналі «Дитячого Євробачення 2017», який відбувся 26 листопада в Тбілісі (Грузія), перемогу здобула російська співачка Поліна Богусевич із піснею «Крила». Росіянка набрала 188 балів.

Друге місце зі 185 балами посів Григол Кипшидзе з Грузії. На третьому – Ізабелла Кларк із Австралії, у неї 172 бали.

Представниця України Анастасія Багінська з піснею «Не зупиняй» посіла сьоме місце. Вона набрала 147 балів.

Загалом у фіналі «Дитячого Євробачення 2017» брали участь 16 конкурсантів.

Грузія вперше приймала дитяче «Євробачення», яке в цьому році проводилося в 15-й раз. Конкурс пройшов під слоганом «Сіяй яскраво».

«Дитяче Євробачення 2018» відбудеться у Мінську.