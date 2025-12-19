Путін зробив кілька заяв про війну Росії проти України

Російський керманич Володимир Путін 19 грудня проводив «пряму лінію»: він відповідав на запитання жителів Росії та журналістів на великій пресконференції в Москві. Під час цього заходу він очікувано зробив кілька неправдивих заяв про війну, яку Росія веде в Україні, дослідила телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Хто розв’язав війну в Україні

Майже відразу, на першій хвилині пресконференції, Путін заявив, що «український режим розв'язав війну у 2022 році». Згодом він зауважив, що «не вважає себе відповідальним за загибель українців», ще раз поклавши провину за розв'язання війни саме на Київ.

При цьому саме Путін рано-вранці 24 лютого оголосив про ракетні удари по Україні та вимовив слова: «Відповідно до статті 51 Статуту ООН, за санкцією Ради федерації я ухвалив рішення про проведення спеціальної військової операції так влада Росії називає війну проти України».

Крім влади України, Путін звинувачував у розв'язанні війни Захід. Таку ж заяву він зробив напередодні «прямої лінії»: «Це не ми у 2022 році розпочали війну, це деструктивні сили в Україні за підтримки Заходу – по суті, Захід сам розв'язав цю війну», – сказав Путін 17 грудня.

Пізніше на «прямій лінії» Путін заявив, відповідаючи на запитання кореспондента ВВС: «Не буде жодних нових військових операцій, якщо ви (країни Заходу) ставитиметеся до нас із повагою! Ви, західні політичні діячі, створили нинішню політичну обстановку і продовжуєте нагнітати ситуацію, постійно говорячи про війну з Росією. Ми що, збираємося нападати на Європу? Що це за нісенітниця? Не ми з вами воюємо, а ви з нами воюєте – руками українських націоналістів!»

Насправді російські дрони, військові літаки та прикордонники упродовж останніх кількох місяців кілька разів порушували кордони європейських країн, а судна російського «тіньового флоту» ведуть розвідувальну діяльність на території Європи. Слідчі також говорять про численні диверсії, які російські спецслужби готують у країнах Європи.

«Розстріли» в Сіверську

Путін також привів на пресконференцію військового з Калмикії Нарана Очір-Горяєва, нагородженого зіркою Героя Росії. Той заявив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він брав участь у боях за Сіверськ, і там ЗСУ нібито «вбивали, розстрілювали мирних жителів», зокрема молодих чоловіків. Слід зазначити, що Путін під час його розповіді підказував військовому «правильні» слова про те, що нібито відбувалося в Сіверську. Згодом Путін заявив, що ЗСУ в Сіверську «бабусь розстрілювали з коптерів». Він сказав, що нібито калмицький військовий розповів йому це особисто, але «соромиться» розповідати це на публіку під час пресконференції.

«Під час відходу Збройні сили України просто, подібно до нацистів, розстрілювали мирних жителів, які не хотіли з ними разом іти. У людей не було жодної зброї, просто мирні жителі. Стріляли тільки за те, що вони там залишаються», – заявив Очір-Горяєв на пресконференції, запинаючись і з труднощами підбираючи слова. Він також заявив, що жителі, які залишилися в місті, «коли нас (росіян) побачили, були дуже раді».

Наратив про «радісних» українців, які нібито зустрічають росіян, російська пропаганда поширює з перших днів війни. В реальності, зауважують очевилці й українська влада, саме російські військові практично стерли Сіверськ із лиця землі, намагаючись захопити його: на місто були скинуті десятки потужних авіабомб. Авіабомби, додають вони, скидалися, зокрема, на житлові будинки, у яких залишалися люди, внаслідок чого гинули цивільні.

Кореспонденти мережі «Настоящее время», які знімали події в Сіверську у 2024 році, коли бої точилися на підступах до нього, наголошували, що в місті від авіаударів та постійних обстрілів не залишилося жодного цілого будинку: «Б'ють куди попало. Незрозуміло, куди летить. По всіх вулицях розривається – і не зрозумієш, де воно впаде: чи то в льох, чи то поруч, чи то ще кудись», – розповідали місцеві жителі нашим журналістам про російські удари. Від частих обстрілів тим кільком сотням жителів, хто залишився в Сіверську, доводилося ховатися у підвалах. Переважна більшість жителів Сіверська у 2024 році була евакуйована українськими спецпідрозділами, але кілька десятків людей все ж таки воліли залишитися в місті.

Українські джерела за день до «прямої лінії» Путіна не підтверджували, що Сіверськ повністю захоплений російськими військовими, але визнають, що українські сили там перебувають у напівоточенні. Путін оголосив це місто захопленим Росією.





Очір-Горяєв також розповів на «прямій лінії», що воював на Донбасі ще у 2014 році, беручи участь у боях за Соледар у Донецькій області. Росія у 2014 році не підтверджувала участь своїх військових у конфлікті на сході України. Але вже у 2015 році Путін нагородив російські армійські підрозділи, які, ймовірно, воювали на Донбасі, а наприкінці року визнав, що на Донбасі перебувають російські громадяни, які займаються «вирішенням певних питань, зокрема у військовій сфері». Але російська регулярна армія, згідно із заявою Путіна, у конфлікті на Донбасі все одно нібито тоді не брала участі. Це неодноразово спростовувала влада та військові України, називаючи конкретні підрозділи армії РФ, які брали участь у боях з 2014 року.

«Котли» та становище на фронті

Путін також у бравурних виразах описав ситуацію на фронті – як її бачать у Москві. За його словами, російські війська зайняли 50% Лимана, 50% Мирнограда та 50% Гуляйполя, захопили Сіверськ, Покровськ та Куп'янськ, а також продовжують наступати в Запорізькій області, на Слов'янськ та в інших місцях. Про Мирноград, який він назвав «Димитровим», Путін заявив, що він «повністю оточений».

Українські військові неодноразово заперечували твердження російських військових про їхні успіхи в усіх цих населених пунктах. Окремо Путіну поставили запитання про Куп'янськ, про захоплення якого російська влада говорить уже 4 місяці, з серпня 2025 року. Попри ці заяви, до Куп'янська в грудні приїжджав президент України Володимир Зеленський.

Путін на пресконференції заявив, що приїзд Зеленського до Куп’янська та зняте ним у грудні відео на тлі в’їзної стели в місто – «фейк». Він назвав президента України «талановитим артистом». «Кажуть, що стела зараз має зовсім інший вигляд, але річ не в тім. Стела розташована від самого міста десь на відстані кілометра приблизно. Ну чого стояти на порозі? Заходь у дім», – заявив Путін у зв’язку з відео президента України.

Українські військові, а також моніторинговий проєкт DeepState, що відстежує ситуацію на фронті та є близьким до Міноборони України, 12 грудня повідомили про контрнаступ ЗСУ в Куп’янську. За їхніми даними, українські підрозділи поступово відбивають квартали міста. Цю інформацію також підтверджували російські провоєнні телеграм-канали. DeepState повідомляв про «тактичну поразку» російської армії в місті.

Путін про контрнаступ України в цьому районі на «прямій лінії» нічого не сказав. Проте згодом заявив, що російські військові скоро «почнуть наступ» у Куп’янську і захоплять його, а також стверджував, що під Куп’янськом в оточенні нібито перебувають 3,5 тисячі військових ЗСУ. Про аналогічні «котли» та оточені «батальйони» українських військових Путін раніше заявляв у зв’язку з боями в Курській області та в інших містах Донецької області. Жодне з цих повідомлень не підтвердилося.

«Студенти беруть академку, щоб піти на фронт»

Путін також заявив, що російські чоловіки нібито з ентузіазмом записуються добровольцями до російської армії, щоб брати участь у війні з Україною. «Міноборони навіть змушене оголошувати конкурс, – заявив він. – А студенти беруть академку (академічну відпустку), щоб піти на фронт. Навіть ті, хто приїжджає у відпустку, продовжують брати участь у бойових діях».

Дані про те, що росіяни масово добровільно записуються до армії, неодноразово спростовували незалежні дослідники, зокрема «Медіазона». Про це свідчать одразу кілька факторів:

Про те, що в регіонах є труднощі з вербуванням на фронт, також свідчать показники KPI, запроваджені в багатьох регіонах для чиновників: від них вимагають забезпечити відправку на фронт потрібної кількості добровольців. Щоб виконати ці показники, регіональні чиновники використовують акції «приведи друга» (коли людині, яка агітує записатися на фронт друга чи знайомого, виплачується грошова премія). Також використовуються ресурси бюджетних підприємств, які оформлюють на роботу «добровольців»: ці люди реально не працюють у компанії, а їдуть на фронт, але підприємство звітує, що відправило на фронт одного зі своїх працівників.