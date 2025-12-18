Звернення з Куп’янська «дуже вплинуло і на американців, і на європейців» – Зеленський

Українські союзники і партнери високо оцінили записане в Куп’янську на Харківщині звернення президента України Володимира Зеленського, яке стало запереченням російської офіційної версії про окупацію цього міста. Про це глава української держави заявив 18 грудня, прямуючи на саміт ЄС до Брюсселя.

«Дуже вплинуло і на американців, і на європейців. Всі це високо оцінили: і наших воїнів, що вони тримають Куп’янськ, і те, що я був там особисто – це поставило крапку, що (президент РФ Володимир) Путін знову бреше про окуповані нові території. Це вплинуло на мої розмови з американцями. Це вплинуло дуже сильно на розмови з європейцями», – відзначив президент України.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що українські військові контролюють майже 90 відсотків території Куп’янська на Харківщині.

15 грудня речник Об'єднаних сил України полковник Віктор Трегубов повідомив, що українські війська продовжують операції з очищення території Куп’янська, у місті перебувають приблизно 100-200 російських військовослужбовців. Трегубов також натякнув, що логістична ситуація російських військ у Куп’янську є складною.

Командування корпусу Нацгвардії «Хартія» 12 грудня повідомило, що Сили оборони прорвалися до річки Оскіл і повністю перекрили маршрути поставок російському угрупованню в Куп’янську.

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня побував у Куп’янську на Харківщині, де записав відеоролик на тлі розбитої стели на в’їзді до міста.

Росія ще з 20 листопада стверджує, що Куп'янськ взятий армією РФ, а на південь від нього нібито заблоковані «15 батальйонів ЗСУ». 2 грудня Путін навіть анонсував, що вже «за кілька днів» армія РФ нібито візьме під контроль Куп’янськ-Вузловий. Українська сторона ці заяви заперечує.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль використовує заяви про просування в Куп’янську та його околицях для когнітивної війни, ці дії Москви спрямовані на те, щоб представити українські позиції як такі, що перебувають на межі краху, щоб Україна та Захід поступилися вимогам Росії.

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа.